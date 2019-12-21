壞天氣拍照也能藍天白雲！3款後製天空App哪款最自然？

有藍天白雲的照片還是比較吸引人嘛～

大家還記得莫娜之前在登山專題中有提到的後製天空App嗎？可以讓灰濛濛的天空瞬間有藍天白雲，可以後製天空的App還蠻多的，但我覺得這很考驗App的功力，要自然又不會被輕易發現是後製出來真的蠻困難，這次莫娜要來介紹我心中的 TOP3，讓大家出遊遇上壞天氣還是能有美美藍天白雲照

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第三名：SkyLab​

聽名字就知道是跟天空有關的 SkyLab，是一款專門後製天空的 App，天空種類依照萬里無雲、多雲、黃昏、打雷、星空、彩虹模板下去細分，模板種類多達 70 種以上，也是這次介紹的三款 App 天空模板最多的，另外它還可以後製上單一朵雲或一棵樹。不過為了公平起見，我一樣只看它藍天的後製成果，它的雲層是三款中最立體的，不過操作方式比較複雜

▼可以手動調整漸層的強度，調弱一點可以讓天空接線不會這麼突兀

第二名：MIX

MIX 濾鏡大師是由 Camera360 出品，功能蠻齊全的，有基本的修圖、馬賽克或魔術筆、修復汙點、局部調整、藝術濾鏡等，比較特別的是它還有自己的社群，可以把自己用 MIX 後製完成的作品發到社群上。我最常使用的是編輯功能裡的「 Holiday Sky 」，內建 12 種天空模板，雲朵表現得很自然，天空顏色也不失真，還有個小優點，只要點選右下角的「+」就可以一次瀏覽各種天空後製完成的樣子，不過缺點是如果剛好穿藍色或淺色系衣服的話會被 App 分辨成天空，導致顏色改變

▼可以看到右圖所有的藍色外套顏色，都比左圖的顏色還要淺

第一名：Quickshot

我最常使用的 App 就是 Quickshot 啦，除了基本的修圖功能還有很多特效可選，例如煙火、銀河等等，目前可以使用的免費模組有 17 種，有打星號的是訂閱用戶才能用的模組。它的特色在於可以自行決定雲的位置，還可以用筆刷決定不被天空濾鏡覆蓋的位置，這點也是我超愛用它的原因，它的雲朵跟天空顏色，是這三款當中最自然的，非常實用

▼可以用筆刷塗抹想保留或想去除的濾鏡的區域

說了這麼多，以下就來比較同張照片用不同 App 的修圖效果吧！

▼可惡，以這張的雲層來說，我要給 MIX 一分，後方的溫室邊界相較於 Quickshot 也比較不明顯

▼這張來說，我覺得 Quickshot 比較有層次感

以上照片的原圖都是無雲或者陰天，相較下來我還是會讓 Quickshot拿第一名，因為不管是雲的漸層感、天空顏色都是最貼近真實世界的，雖然 MIX 表現也不差，但雲層比較平面，很像是塗了白色水彩上去，SkyLab 則是雲層太過立體，天空顏色也比較深。這三個 App 其實都蠻有趣的，功能也很多樣，不只有後製天空，一般修圖時也很好用。雖然陰天有陰天的美，濃霧也有自己的浪漫，但有藍天白雲還是會讓心情好一點吧哈哈，以上三個 App 在 iOS 跟 Android 都可以下載唷！以上，祝福大家出遊都是好天氣啦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》