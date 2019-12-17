Google地圖即將改版 3更新優化使用者介面

Google地圖將有3項更新。圖/ ANDROID POLICE 分享 facebook

現代人對Google地圖的依賴程度日漸攀升，無論是在國內還是國外旅遊，都會使用Google地圖來查詢方位。日前Google地圖才剛推出「無痕模式」，現在也將優化行動版的使用者介面，讓使用者在尋找方位時更為便捷。

根據《ANDROID POLICE》報導，Google地圖行動版的使用者介面將有三大變革，加快使用者在查詢所需服務時的速度。第一，原有的介面左方有目錄選單（Menu）的三橫線按鈕，新版的介面將取消這個按鈕，改為按頭貼即會出現目錄選單。此項目更新的原因在於，它幫助使用者在確認帳號的同時，可以更快速地連結到自己過去到訪之處，包括管理Google帳號、無痕模式瀏覽、位置資訊分享、離線地圖等都被整理在同一選單中。

原有介面左方的目錄選單被取消（左），改為點按頭貼會出現新的目錄（右）。圖/ ANDROID POLICE 分享 facebook

第二，原有的介面下方有3個按鍵，分別是探索（Explore）、通勤（Commute）以及個人化功能（For you），現在將增加為5個按鍵。其中探索（Explore）更名為地圖（Map），個人化功能（For you）細分為已儲存地點（Save）、貼文（Post），以及最新資訊（Latest）。由於原有的目錄選單已被移除，除了大部分的項目整併至按頭貼會出現的選單外，部分選項會新增到這新增的5個按鍵內。

第三，原本的介面搜尋列下方，有4個釘選的標籤按鈕，分別是公司（Work）、餐廳（Restaurants）、咖啡廳（Coffee）及食品雜貨（Groceries）；新版將改為家（Home）、飯店（Hotels），保留原有的餐廳（Restaurants）、咖啡廳（Coffee）。

此次新改版的Google地圖行動版，為版本10.31.1，目前還在測試階段，因此僅有部分用戶收到Google的更新通知，預計於近期推出全面更新。