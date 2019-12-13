亞洲女神潤娥代言 恢復上架的Jello服務接手街口支付轉帳、發紅包功能

今年重新上架提供下載使用的Jello傳訊服務，稍早由街口宣布邀請藝人潤娥擔任品牌代言，同時也確認未來轉帳、發紅包功能將整合在Jello服務，而街口支付則會聚焦在各類消費金融支付。

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過去以支付與轉帳與街口支付合作，但後續音開放平台引發貼圖著作權侵害爭議的Jello傳訊服務，後續由街口支付團隊接手在台經營，雖然一度為了平息風波而將app下架，後續則是在Google Play、App Store重新上架，並且加入官方帳號功能，同時維持本身既有私密傳訊、透過街口支付轉帳，以及發紅包功能。

而此次活動中，街口支付更邀請藝人潤娥擔任Jello服務代言人，並且示範Jello服務提供手繪塗鴉貼圖、隱私訊息，以及發紅包在內功能，另外也強調Jello提供必須同一家入圍好友才能開啟對話、語音訊息連續播放、無痕退群，以及無痕回收訊息與訊息倒數消失功能，更說明在服務中不會有廣告干擾問題。

延續一開始與街口支付合作功能，Jello在服務內提供線上轉帳、發紅包功能，在目前由台灣團隊接手經營之後，街口支付更強調未來轉帳與發紅包功能將由Jello服務接手，而街口支付未來則會聚焦各類消費金融支付。

街口執行長胡亦嘉引述金管會今年10月統計數據，表示街口支付在當月轉帳金額累積達新台幣8億元規模，一舉超越其他電子支付業者總和兩倍。未來除了以街口支付聚焦各類消費金融支付，並且由Jello接手轉帳與發紅包功能，接下來更預期轉帳金額在12月將會加倍成長，同時也會讓Jello服務持續擴展東南亞市場。

此外，由於Jello服務中使用的轉帳、發紅包功能，其實還是直接串接街口支付原本提供服務，因此使用者依然要事先開通街口支付帳號才能使用。至於進一步將轉帳與發紅包功能拆分至不同app，胡亦嘉強調是希望更進一步吸引一般人使用此項功能，並且透過線上社群串接轉帳服務，讓線上金融交易功能可以更容易被使用、普及化。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》