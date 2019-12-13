Windows 7明年結束所有技術支援後 將以全螢幕形式呼籲升級

在稍早釋出聲明裡，微軟表示在Windows 7所有技術支援於2020年1月14日終止後，將從隔天 (也就是1月15日)起以全螢幕形式提醒使用者將作業系統版本升級到Windows 10。

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包含使用Windows 7簡易版 (Starter)、家用入門版 (Home Basic)、家用進階版 (Home Premium)、專業版 (Professional)，以及旗艦版 (Ultimate)在內作業系統，基本上都會在2020年1月15日開始陸續接收到這樣的惱人提醒。

不過，如果企業使用的Windows 7專業版如果有額外購買延伸安全更新服務 (Extended Security Update,ESU)的話，基本上就不會出現此提醒內容。而諸如以相同網路串連運作的電腦，或是設定為資訊顯示模式 (Kiosk Mode)的電腦，同樣也不會出現惱人提醒。

Windows 7在過去有相當長一段時間成為最多人使用的Windows作業系統，直到今年初才正式由Windows 10超越其使用人數，但依然是微軟目前第二多人使用的Windows作業系統，至於過去也有不少人使用的Windows XP，即便已經不再提供任何技術支援、安全更新，但還是有不少人繼續使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》