iOS 13.3 / iPadOS 13.3 修復無線充電速度不如預期

圖片及資料來源：Apple 分享 facebook Apple Mac Pro 和 Pro Display XDR 正式推出，同時也更新 iOS 13.3 及 iPadOS 13.3 系統，新增螢幕使用時間的分級保護控制、修復無線充電速度不如預期、裁剪影片可製作新影片剪輯片段…等系統錯誤修復，使用者已經可以通過 OTA 或 iTunes 進行更新。

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iOS 13.3 系統修正不少問題，以 iPhone XR 為例，iOS 13.3 容量約 694.8 MB，在安裝之前很可能有部分使用者需要先整理空間，而且千萬別忘了備份資料，並確認自己的手機能不能下載相容新系統。

iOS 13.3 修正與改進問題：

螢幕使用時間

新的分級保護控制提供更多通訊限制，管理子女使用通話、 FaceTime 或「訊息」的對象

讓家長可以透過聯絡人列表管理顯示在子女裝置上的聯絡人

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●在「照片」中裁剪影片時可製作新的影片剪輯片段

●在 Safari 中加入 NFC、USB 和 Lightning FIDO2 相容密鑰的支援

●修正了在無法「郵件」中下載新郵件的問題

●解決了無法在 Gmail 帳號中刪除郵件的問題

●解決了可能導致在 Exchange 帳號的郵件中顯示錯誤字元以及重複傳送郵件的問題

●修正了長按空白鍵後游標可能無法移動的問題

●解決了可能導致截圖透過「訊息」傳送時變得模糊的問題

●解決了在截圖上裁切或使用「標示」時，可能無法儲存到「照片」中的問題

●修正了「語音備忘錄」的錄音可能無法與其他音訊 App 分享的問題

●解決了「電話」App 上的未接來電標記可能顯示不清楚的問題

●解決了「行動數據」設定可能錯誤地顯示為已關閉的問題

●修正了在啟用「智慧型反相」時無法關閉「深色模式」的問題

●解決了部分無線充電器充電速度低於預期的問題

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要注意的是，升級之前最好要先將檔案備份一次，如果你不知道該怎麽做才能升級的話，有三種方式可以升級，大家可以依照自己的需求，點選下方教學依照步驟輕鬆升級喔！

使用電腦透過 iTunes 來手動更新的話，可以參考「透過 iTunes 快速將 iPhone、iPad 或 iPod touch 升級成 iOS 8 操作系統！」

想要採用 OTA 升級的話，行動電話需要有足夠的空間，才可以升級喔！同時可以參考「教你快速用 OTA 將 iPhone / iPad / iPod touch 升級成 iOS 8 操作系統！」

另外，也可以下載 iPSW 檔等有空在進行升級！下載連結「Apple iOS 12.4.4，各機種韌體 iPSW 版本直接下載點列表」

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》