蘋果為iPhone 6 / 6 Plus等裝置 釋出iOS 12.4.4更新

圖片及資料來源：Apple 分享 facebook iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s … 等無法升級 iOS 13 系統使用者注意囉！Apple 釋出了 iOS 12.4.4 系統，主要提供重要的安全性更新，而根據 Apple 官網資料指出這次修正的是漏洞編號是「 CVE-2019-8830」，它可透過 FaceTime 處理惡意影片導致任意程式碼執行，而這次修正後再也不會有這問題了。

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Apple 軟體更新指出，iOS 12.4.4 主要就是以資安為主的漏洞修復為主，系統更新僅需 54.3MB 的空間，因此建議全部使用者們安裝，只要是 iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPad Air、iPad mini 2、iPad mini 3 與第六代 iPod touch 等機型都可以升級成 iOS 12.4.4。

要注意的是，升級之前最好要先將檔案備份一次，如果你不知道該怎麽做才能升級的話，有三種方式可以升級，大家可以依照自己的需求，點選下方教學依照步驟輕鬆升級喔！

使用電腦透過 iTunes 來手動更新的話，可以參考「透過 iTunes 快速將 iPhone、iPad 或 iPod touch 升級成 iOS 8 操作系統！」

想要採用 OTA 升級的話，行動電話需要有足夠的空間，才可以升級喔！同時可以參考「教你快速用 OTA 將 iPhone / iPad / iPod touch 升級成 iOS 8 操作系統！」

另外，也可以下載 iPSW 檔等有空在進行升級！下載連結「Apple iOS 12.4.4，各機種韌體 iPSW 版本直接下載點列表」

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》