威力導演iOS版本開放預訂下載 將於12/23釋出正式版本

今年透露將在年底推出威力導演iOS版本消息後，訊連科技 (CyberLink)稍早確認將從即日起開放iOS平台預訂下載，並且預計在12月23日釋出正式版本，分別提供支援iPhone與iPad版本。

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而依照訊連科技於頁面介紹中說明，威力導演iOS版本將提供等同PC版本的使用體驗，並且具備以下功能：

支援4K高畫質編輯和輸出影片

調整速度，製作快轉或是慢動作影片

色度去背功能，編輯影片背景

400種以上免費範本&特效：免費提供30種以上影片效果、40種以上轉場特效、50款內建顏色濾鏡，以及15種以上文字範本

另外也包含支援簡單影片修剪、分割與旋轉，並且支援多軌時間軸介面、快速調整影片亮度、顏色與飽和度，更可快速在影片中增加相片、編修文字，或是增加背景音樂，同時也能額外添加手機錄製配音等。

影片剪輯也支援64位元軟硬體加速，並且能完成剪輯影片存放在手機內，或是分享至YouTube、Facebook，影片，影片格式則分別支援720P、1080P、4K格式，但1080P、4K，以及去除浮水印等功能則必須付費購買。

至於付費使用模式則是採訂閱制，並且能透過持續更新加入更多影片特效、文字範本、創意轉場特效與設計貼紙。

除了推出威力導演iOS版本，訊連科技更計畫在2020年年底推出威力導演365 macOS版本。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》