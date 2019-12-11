iOS 13.3更新！螢幕使用時間新增分級控制

蘋果今天釋出iOS 13.3軟體更新。新華社 分享 facebook

蘋果公司今天釋出iOS 13.3軟體更新，「螢幕使用時間」新的分級保護控制提供更多通訊限制，可管理子女使用通話、FaceTime或「訊息」對象，也可管理顯示在子女裝置上的聯絡人。

根據蘋果公司（Apple）的說明文件，iOS 13.3也改進「股市」功能，可透過連結繼續閱讀相同出版品的相關或更多報導。

其他值得注意的改善內容包括在「照片」中裁剪影片時，可製作新的影片剪輯片段；在Safari中加入NFC、USB和Lightning FIDO2相容密鑰的支援；修正了在無法「郵件」中下載新郵件的問題；解決「電話」App上的未接來電標記可能顯示不清楚的問題；解決部分無線充電器充電速度低於預期的問題等。

●解決了無法在 Gmail 帳號中刪除郵件的問題

●解決了可能導致在 Exchange 帳號的郵件中顯示錯誤字元以及重複傳送郵件的問題

●修正了長按空白鍵後游標可能無法移動的問題

●解決了可能導致截圖透過「訊息」傳送時變得模糊的問題

●解決了在截圖上裁切或使用「標示」時，可能無法儲存到「照片」中的問題

●修正了「語音備忘錄」的錄音可能無法與其他音訊 App 分享的問題

●解決了「行動數據」設定可能錯誤地顯示為已關閉的問題

●修正了在啟用「智慧型反相」時無法關閉「深色模式」的問題

●解決了部分無線充電器充電速度低於預期的問題