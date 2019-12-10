想隱身？iOS版Google地圖無痕模式 今正式上線

無痕模式就如同 Chrome 瀏覽器一樣，將不會存下任何你搜索位置、導航的紀錄。

不想讓人看到你的移動紀錄嗎？略晚 Android 一步 ，iOS 版 Google 地圖無痕模式也在今天正式上線了，這項功能是 Google 在 5 月份的 I/O 開發者大會宣布的功能。

無痕模式就如同 Chrome 瀏覽器一樣，將不會存下任何你搜索位置、導航的紀錄，更新完只要在 Google 地圖中點開你的個人圖示，就能看到「開啟無痕模式」的選項。

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但要注意的是，在無痕模式下並不能取得通勤最新動態，也無法使用個人化推薦地點功能；但是「探索功能」用來找附近的餐廳、咖啡店還是可以用的。

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Google 地圖不是唯一擁有自己無痕模式的 Google App。2018 年 Google 也在 Android 版 YouTube App 中導入了無痕模式。此外 Google 還宣布下個月將推出 Android 版的批量刪除時間週、定位紀錄的功能，看起來就像批量刪 Mail 一樣簡單。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》