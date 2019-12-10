vivo證實加入Google Fuchsia作業系統生態 著手打造相關產品

vivo稍早證實加入Google Fuchsia作業系統生態，同時也已經著手進行相關產品研發。

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事實上，除了vivo確定加入Fuchsia作業系統發展，包含Sony、三星、小米、華為、OPPO在內手機廠商，以及包含Intel、Qualcomm、聯發科、Imagination Technologies、Arm與義法半導體在內元件供應商，都是加入Fuchsia作業系統發展的合作夥伴。

而從上述合作夥伴所提供產品，分別涵蓋處理器、通訊、圖形處理、螢幕、儲存及相機等關鍵元件供應，另外也包含產品製作，恰好符合Fuchsia作業系統發展方向將對應各類產品，包含手機等運算裝置，以及不同物聯網應用設備，並且透過相同作業系統讓使用體驗、存取資料互通。

除了由Google提供Fuchsia作業系統相關技術資源，Google也計畫與更多軟體廠商合作，例如位於印度班加羅爾的軟體廠商GlobalEdge Software，藉此強化Fuchsia作業系統日後軟體與服務相容，甚至有可能在未來進一步取代現有Android作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》