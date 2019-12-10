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不再提供安全更新 Windows 10 Mobile將於12/10後正式步入歷史

2019-12-10 10:55楊又肇

目前已經被微軟形同放棄的Windows 10 Mobile，預計在12月10日之後全面終止更新，同時也不再繼續提供安全漏洞修補服務，意味微軟此項手機作業系統將正式走入歷史。

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實際上，目前應該已經沒有什麼人繼續使用Windows 10 Mobile，就連微軟本身都已經終止受理針對Windows 10 Mobile打造的應用服務上架，同時所有針對行動裝置打造的軟體服務也早就移轉到Android與iOS平台，藉此挖掘更多使用需求市場。

原本計畫作為延續PC端作業系統使用體驗，並且讓開發者能藉由Universal Windows Platform形式打造應用軟體服務，透過手機、PC擴大用戶市場規模，後續卻因為當時提出的Windows 8始終無法吸引太多用戶支持，同時手機市場也面臨被Google、蘋果打壓，導致Windows 10 Mobile雖然在市場佔有率位居第三，實際上能產生影響卻相當小。

因此在用戶人數始終無法提昇，甚至持續被Android、iOS平台瓜分情況下，微軟最終默默捨棄發展Windows 10 Mobile，並且轉向擁抱競爭對手打造的作業系統平台，讓微軟服務內容可以有更大發展機會。

而在12月10日之後，微軟將不再針對Windows 10 Mobile提供安全漏洞修補，意味使用者若持續使用Windows 10 Mobile裝置的話，微軟將不會保證其使用安全。但從目前Windows 10 Mobile裝置使用人數來看，預期會造成影響應該不算明顯。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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