微軟開始重新打造 行動版Office相關App介面

先前透露將針對行動版App重新打造使用介面，讓Outlook、OneDrive，以及Office在內軟體服務更方便使用消息後，微軟Office設計團隊主管Jon Friedman進一步分享以Fluent Design形式打造的全新介面，將讓微軟旗下生產力工具軟體、服務能維持相同視覺與操作體驗。

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依照微軟的說法，藉由相同視覺介面與操作體驗設計，將更有助於使用者減少在不同軟體間學習使用時間，因此能進一步減少花費在軟體使用時間，不僅能降低使用者持續使用手機時間，同時也能因此提昇整體工作效率，讓生產力可大幅提昇。

而藉由介面統一形式設計，其實也有助於讓手機工作使用流程變得更有效率，同時也能讓文件及資料內容能更無縫地在不同服務被使用，使用者可以不必煩惱文件格式轉換，或是無法順利使用問題。

另外，新介面設計不僅針對Android手機打造，同時也會與iOS平台版本維持相同設計，甚至也因應市場需求加入黑暗模式設計。

目前微軟已經針對Outlook、OneDrive，以及Office在內軟體進行調整，未來也預期會針對Microsoft Teams、Yammer、Planner等微軟服務項目重新調整，同時也計畫將介面設計風格提供第三方軟體業者使用，藉此讓使用者在微軟旗下軟體或其他軟體之間維持相同使用體驗。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》