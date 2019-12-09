微軟有可能明年春季推出 主打消費者市場的Microsoft 365訂閱服務

ZDNet記者Mary Jo Foley引述消息來源表示，代號「Alta」、有可能最終以Microsoft 365 Life為稱，並且以面向消費者市場使用的訂閱服務，預期會在明年正式推出，藉此作為針對消費市場使用需求打造的Microsoft 365訂閱服務衍生版本。

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以Microsoft 365訂閱服務本身內容，主要是針對企業使用需求，透過週期訂閱方式提供Windows 10企業版、Office 365，以及包含Microsoft Teams在內原本以訂閱使用服務，讓企業端可以透過簡單訂閱方式持續取得作業系統授權與服務內容，同時也能透過訂閱方式持續獲得版本更新，以及源自微軟的軟體技術支援。

依照Mary Jo Foley的說法，面向消費者市場的Microsoft 365訂閱服務，最早在去年12月就有相關消息，而原訂在今年的Build 2019活動期間對外公布，並且於夏季內正式推出，但似乎因故而將上市時間延後至2020年春季。

而就微軟體驗與裝置部門執行副總裁Rajesh Jha在第23屆瑞士信貸集團年度科技活動上提及內容，雖然主要是說明Microsoft 365訂閱服務帶來生產力，但也同時提稻江把此項服務帶到消費市場。

雖然Rajesh Jha並未進一步說明對應消費市場的Microsoft 365訂閱服務細節，但顯然微軟內部確實著手準備此項產品。

目前還無法確認針對消費者市場打造的Microsoft 365訂閱服務，將會涵蓋哪些服務內容，但似乎有可能以此取代既有Office 365個人與家用版本，而價位有可能會延續現行設計，亦即針對家用使用需求會以每年99.99美元計價，針對個人使用則以每年69.99美元計價。

不過，針對消費者市場推行的Microsoft 365訂閱服務，是否也會包含針對個人或家用需求的Windows 10作業系統授權，但也有可能針對一般消費者市場使用需求仍會維持原本授權模式，僅針對企業大量授權使用需求提供較具彈性的訂閱方案。

實際上，目前微軟從內部開始大量推行以雲端為主的使用模式後，不少原本以單套授權使用軟體與服務，現在也都開始採按週期訂閱使用模式，就連Xbox One遊戲內容也開始走向訂閱，而硬體方面也已經宣布推出Surface All Access付費訂閱服務，讓使用者能以按月訂閱方式使用Surface系列機種，並且搭配Office 365服務使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》