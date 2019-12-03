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App Store 2019年度最佳榜單公布 首次加入Apple Arcade

2019-12-03 15:32INSIDE

除了 iPhone、iPad、Mac 與 Apple TV 遊戲與應用程式，蘋果也為今年九月才加入大家族的 Apple Arcade 選出得主！

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蘋果特別舉辦特別活動的 App Store 年度最佳應用程式與遊戲（2019 Best of App Store），稍早公布完整獲獎名單，除了 iPhone、iPad、Mac 與 Apple TV 遊戲與應用程式，蘋果也為今年九月才加入大家族的 Apple Arcade 選出得主，讓我們來看看在今年是哪些遊戲與應用程式受到青睞吧！

蘋果公司全球行銷副總 Phil Schiller 表示： 這些具有設計和創造力的應用程式來自世界或大或小的開發者。也對所有獲獎者恭喜，感謝他們使 2019 年成為 App Store 至今為止最好的一年。

●iPhone 年度最佳應用程式：《Spectre Camera》(Lux Optics)

●iPad 年度最佳應用程式：《Flow Moleskine》(Moleskin)

●Mac 年度最佳應用程式：《Affinity Publisher》 (Serif)

●Apple TV 年度最佳應用程式：《The Explorers》(The Explorers) -

●iPhone 年度最佳遊戲：《Sky光遇》 (thatgamecompany)

●iPad 年度最佳遊戲：《Hyper Light Drifter》 (Heart Machine & Abylight Studios)

●Mac 年度最佳遊戲：《Gris》(Nomada Studios)

●Apple TV 年度最佳遊戲：Wonder Boy : The Dragon's Trap (Dotemu)

首次加入的榜單的 Apple Arcade：Sayonara Wild Heart (Annapurna & Simogo)

年度遊戲趨勢，在今年可發現不少獲選最佳遊戲 App 重現經典，復古的 IP 角色或是16 bit 風格，舊角色在新遊戲別具一番風味，而被列入年度遊戲趨勢的 App 如下：

●《Mario Kart Tour》（Nintendo ）

●《Minecraft Earth》(Mojang)《Pokémon Masters》(DeNA Co)

●《軒轅劍：龍舞雲山》(大宇遊戲)

●《瑪利歐醫生世界》(Nintendo)

●《夢幻模擬戰》(GameBeans)

●《The King of Fighters ALLSTAR》(Netmarble)

●《Warhammer:Chaos & Conquest》(Tilting Point)

●《Call of Duty: Mobile》(Activision Publishing)

另外，2019 年應用程式趨勢 在今年則以「故事力」為主的服務表現突出。

蘋果認為大量的應用程式幫助用戶記憶、探索圖像和聲音，個性化的「故事力」特徵帶來前所未有的動力，在此趨勢中受到肯定的應用程式為以下：

●Anchor（Anchor FM）

●Canva：Stories＆Video Maker（Canva）

●Unfold（Unfold Creative）

●Steller（Expedition Travel Advisor）

●Spark Camera（Dayworks）

●Over（Over，Inc）

Wattpad（Wattpad Corp）

更多現場蘋果 App Store 特別活動直擊，可參閱「紐約直擊！蘋果 App Store 年度最佳榜單特別活動讓開發者自己說」。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果App StoreAppleApple ArcadeAPP

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。

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