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Excel報表完成卻敗在列印上？原來要這樣設定橫向、分頁

2019-11-29 19:06麥斯雞

職場上總會遇到各種難題，好不容易加班完成數據報表，到了要列印的關頭，竟然不知道如何完美的列印，難道職場生涯要敗在一個列印上面嗎!

今天想跟大家分享，平常容易遇到列印上的問題，幫助大家順利破關。

使用版本: office 2016

<列印基礎班>

預覽列印快捷鍵:Ctrl+P

剛開始摸索Excel時，可能看著表格也不知道會印成什麼樣子，只知道先進去預覽列印裡面，把每個菜單都點開來試看看，其中比較常會用到的設定大概是[列印方向] [紙張大小] [自訂縮放比例]

列印方向

自訂縮放比例

其中比較多人有問題的[自訂縮放比例]幫大家翻譯成白話文。

<列印進階班>

雖然說是進階，但是其實學會了等等要教的技巧[分頁線]，在之後的列印上也會更加直覺也更有彈性。

分頁預覽

打開列印大門第一步[分頁預覽]，簡單說就是哪些內容要在哪一頁出現。

檢視➡️分頁預覽

分頁線

在分頁預覽中看到的藍線，就是畫分列印範圍的分頁線，使用方法很簡單就是按住滑鼠左鍵直接拖動。

實境一 : 響應環保的蔣老師，想把三個班的成績列印一在同一頁，但還沒搞懂分頁線的他倒是已經浪費不少紙，倒底要怎麼使用分頁線呢?

滑鼠左鍵長按,直接拖動[分頁線]
滑鼠左鍵長按,直接拖動[分頁線]
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實境二 : 教務處預計印製各班的成績條，想把三個班的成績分開列印，要如何在分頁預覽中操作呢 ?

小工具 : 頁面配置➡️分頁符號

善用分頁符號
善用分頁符號
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《原文刊登於麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載，非經授權不得轉載。》

ExcelOffice

麥斯雞

想法單純的平凡上班族，透過教學以及生活隨筆與世界搭起連結；複雜的生活，希望可以在其中，找到屬於我們的日常公式。

https://medium.com/@saveyourwork

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