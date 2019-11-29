為了更精準識別 Google Photos開放使用者修改人臉標記內容

Google Photos稍早釋出更新，開放使用者可自行手動修改人臉識別結果，讓識別結果標記名稱更為準確，藉此避免部分因自動識別錯誤，導致將特定人物辨識成其他人，甚至其他動物的尷尬情況。

分享 facebook

由於先前曾經發生系統自動識別將人臉錯認為其他人，或是辨識成動物的尷尬情況，因此Google Photos稍早透過更新加入手動編輯識別結果，藉此讓識別結果標記名稱更為準確，同時也能讓使用者手動調整識別錯誤情況。

不過，此次更新並非開放讓使用者任意標記，而僅能針對系統識別結果進行調整，意味系統如果未在照片中識別任何人臉資訊的話，使用者就無法以無中生有形式標記名稱。而這樣的作法，主要應該也是為了減少使用者惡意標記名稱的負面行為，同時也能避免後續產生系統學習認知錯誤現象。

除了修改人臉識別結果，使用者在新版Google Photos也能針對照片中無關緊要的路人臉譜識別資訊移除，或許也有助於系統判斷哪些人臉與使用者有較大互動關連，進而增加Google Photos內容排列順序調整。

Google釋出此項更新，一方面是為了改善系統自動識別標記錯誤的尷尬情況，另一方面也希望能藉由使用者手動方式，讓系統學習識別精準度提昇，未來或許有利更多人臉識別相關應用，例如手機臉部識別解鎖，或是其他身分驗證等。

目前新版功能僅先針對Android版本提供，iOS版本目前尚未獲得更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》