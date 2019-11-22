快更新你的Android！駭客能侵入偷拍、偷錄影

Checkmarx 提出的報告，點名 Google Pixel、Samsung Galaxy 都有這項漏洞

今年七月資安公司 Checkmarx 的一份報告指出，Google Pixel 和 Samsung Galaxy 手機的 Android 系統中有個大漏洞，這項漏洞能讓駭客或惡意軟體在使用者不知情、也不須進行同意的狀況下侵入使用者的相機，進行拍照或錄影，除了能偷拍、偷錄影之外，還能看到拍攝影音當下所記錄的 GPS 位置，雖然無法明確知道有多少使用者受影響，但Google 與 Samsung 已經承認有這個 Bug

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(圖片來源：Digital Trends)

Checkmarx 認為 Google 與 Samsung 手機受此漏洞影響程度最嚴重，這兩間廠商目前已表示推播安全性更新保護使用者資安，而 Google 也表示感謝 Checkmarx 的報告，除了完善自家手機的安全性，也在獲知報告後的今年七月對所有採用 Android 系統手機修補漏洞，Google 認為其他 Android 手機也有可能中招，拿 Android 手機的獺友們還是保持勤快更新的習慣比較好><

(新聞來源：CNN、Business Insider)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》