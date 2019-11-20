Yahoo奇摩電子信箱新功能 朝3大方向發展

2019-11-20 22:20 中央社 台北20日電



新版Yahoo奇摩電子信箱App主打整合及個人化功能升級，包括一鍵取消訂閱所有電子報、匯集所有郵件附加檔案的「附件Tab」功能、自訂底部主選單。（Yahoo奇摩提供）中央社 分享 facebook Yahoo電子信箱全球產品管理總監尚卡（Shiv Shankar）今天透過視訊連線接受媒體團訪指出，未來Yahoo奇摩電子信箱APP將朝3個方向發展新功能，包括旅遊、電商、優化訂閱。

新版Yahoo奇摩電子信箱APP主打整合及個人化功能升級，包括一鍵取消訂閱所有電子報、匯集所有郵件附加檔案的「附件Tab」功能、自訂底部主選單、外觀主題支援深色模式、自訂推播通知的信件類型等。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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談到Yahoo奇摩電子信箱APP未來展望，尚卡表示，開發團隊觀察到用戶電子信箱中有95%信件都是非個人信件，為協助用戶更有效管理信件匣，未來會朝3個方向發展功能。

第一是旅遊方面，針對例如機票、旅遊行程、訂單收據等進行歸納。第二是電商方面，由於很多用戶使用電子信箱收網路商店的電子報，Yahoo期待未來用戶能直接透過信箱管理電子商務的收據，或直接在信件快速取得商品優惠資訊或折價券。第三是優化「訂閱Tab」功能，目前可以一鍵取消訂閱，未來考慮規劃將可訂閱電子報的平台整合在一起，讓用戶輕鬆訂閱電子報。

尚卡特別提到，在社群媒體尚未盛行的10年前，用戶都是用信件分享照片，日積月累後，許多珍貴的信件與附檔都被塵封在深處或被遺忘。自從新版Yahoo奇摩電子信箱APP推出「附件Tab」功能後，許多用戶看到多年來傳送或收到的照片，對於能找回美好回憶而感到開心。

目前Yahoo電子信箱用戶全球擁有超過2.27億名用戶，提供2種方式登入，一種是透過手機簡訊驗證碼登入，另一種是寄送驗證碼到電子信箱中讓用戶進行登入。尚卡說，目前沒有提供指紋辨識登入功能，會持續評估未來發展規劃。