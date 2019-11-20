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Yahoo奇摩電子信箱新功能 朝3大方向發展

2019-11-20 22:20中央社 台北20日電

新版Yahoo奇摩電子信箱App主打整合及個人化功能升級，包括一鍵取消訂閱所有電...
新版Yahoo奇摩電子信箱App主打整合及個人化功能升級，包括一鍵取消訂閱所有電子報、匯集所有郵件附加檔案的「附件Tab」功能、自訂底部主選單。（Yahoo奇摩提供）中央社
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Yahoo電子信箱全球產品管理總監尚卡（Shiv Shankar）今天透過視訊連線接受媒體團訪指出，未來Yahoo奇摩電子信箱APP將朝3個方向發展新功能，包括旅遊、電商、優化訂閱。

新版Yahoo奇摩電子信箱APP主打整合及個人化功能升級，包括一鍵取消訂閱所有電子報、匯集所有郵件附加檔案的「附件Tab」功能、自訂底部主選單、外觀主題支援深色模式、自訂推播通知的信件類型等。

談到Yahoo奇摩電子信箱APP未來展望，尚卡表示，開發團隊觀察到用戶電子信箱中有95%信件都是非個人信件，為協助用戶更有效管理信件匣，未來會朝3個方向發展功能。

第一是旅遊方面，針對例如機票、旅遊行程、訂單收據等進行歸納。第二是電商方面，由於很多用戶使用電子信箱收網路商店的電子報，Yahoo期待未來用戶能直接透過信箱管理電子商務的收據，或直接在信件快速取得商品優惠資訊或折價券。第三是優化「訂閱Tab」功能，目前可以一鍵取消訂閱，未來考慮規劃將可訂閱電子報的平台整合在一起，讓用戶輕鬆訂閱電子報。

尚卡特別提到，在社群媒體尚未盛行的10年前，用戶都是用信件分享照片，日積月累後，許多珍貴的信件與附檔都被塵封在深處或被遺忘。自從新版Yahoo奇摩電子信箱APP推出「附件Tab」功能後，許多用戶看到多年來傳送或收到的照片，對於能找回美好回憶而感到開心。

目前Yahoo電子信箱用戶全球擁有超過2.27億名用戶，提供2種方式登入，一種是透過手機簡訊驗證碼登入，另一種是寄送驗證碼到電子信箱中讓用戶進行登入。尚卡說，目前沒有提供指紋辨識登入功能，會持續評估未來發展規劃。

YahooAPP電商

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