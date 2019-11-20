Facebook悄悄上架 迷因製造器「Whale」

Whale 是由 Facebook 內部的 New Product Experimentation 所推出的，顧名思義，這團隊專透過敏捷式開發，做一些小規模且具實驗性的 APP 來幫助 Facebook 發展產品線。

Photo Credit：Facebook 分享 facebook

你想輕輕鬆鬆隨手做出一張有趣的梗圖嗎？Facebook 日前在加拿大 App Store 悄悄上架了一款可以輕鬆製作 meme 圖片的 APP「Whale」，可以上傳使用者自己照片，或從官方圖庫中選擇素材，然後再自由添加文字、表情符號，或是雷射眼、旋渦等特性濾鏡；如果對手機繪圖有自信，還可以使用許多繪圖工具自己畫一張，而且一切免費，不用月費也沒有程式內購買。

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Whale 是由 Facebook 內部的 New Product Experimentation 團隊所推出的，顧名思義，這個團隊專門透過敏捷式開發，做一些小規模且具實驗性的 APP 來幫助 Facebook 發展更多產品線。

而且這款 Whale 也跟先前 New Product Experimentation 所推出的 APP 一樣，都選擇加拿大而非美國本土作為先行實驗市場測水溫；由於消費者輪廓、使用者行為等跟美國非常相近，加拿也都一般被認為是很好的實驗市場。

不少人認為，Facebook 會成立 New Product Experimentation 這種敏捷式開發、實驗的團隊，用意在於力抗 TikTok 等的新興 APP；但說真的，Facebook 過去也收購或推出過大量的實驗 APP，有Moments，Notify，Lifestage，Poke，Slingshot，Tbh，Moves和Hello。所以對於 Whale，台灣使用者還是等等看吧。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》