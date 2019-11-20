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iPhone敢死隊！用戶更新iOS13.2.3後狂怨LINE

2019-11-20 17:36聯合新聞網 綜合報導

iOS 13.2.3釋出後，部分用戶反應噴電、閃退、熱點分享斷線，最多人反應的卻...
iOS 13.2.3釋出後，部分用戶反應噴電、閃退、熱點分享斷線，最多人反應的卻是LINE來電沒有聲音，引起果粉們爭論。圖／Ingimage
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蘋果自從升級iOS 13後，至今兩個月已更新了8個版本，昨（19）日iOS 13.2.3修正釋出後，部分用戶反應仍有舊問題沒被解決，例如噴電、閃退、熱點分享斷線，最多人反應的卻是LINE來電沒有聲音，不過這也引起果粉們爭論，認為第三方軟體應不屬於iOS災情。

最新版本iOS 13.2.3更新，主要針對iPhone修正系統搜尋、訊息無法顯示照片連結和照片、App無法在背景中下載內容、郵件無法取得新郵件等問題。因為蘋果頻繁釋出iOS令不少人卻步，許多用戶寧願觀望「更新敢死隊」回報是否有災情。

用戶們更新後發現之前異常問題依然沒消失，「一樣LINE來電不會響！」、「LINE只有打開的時候才會接到訊息」、「Line訊息收回功能不見了」、「熱點根本無法連接」、「給筆電熱點分享還是不行」、「30分鐘後我從80%掉到4%」，還有人誤把iPhone 6S更新，出現一堆問題後受不了，直接換iPhone 11 pro「這利息真的很高！」。

其中最多用戶抱怨LINE來電無聲響，有人建議臨時解決辦法「到LINE的設定>通話>通話整合關掉」，但這也讓專業果粉出來澄清「等LINE更新吧」、「LINE只是一個工具，現在卻變成iPhone必備功能？LINE不會響，不是應該要跟LINE講嗎？怎麼回過頭來要求apple要改？這個邏輯太有趣了吧！」，一番言論被其他人大讚「觀念正確」、「中肯XD」。

除了以上災情之外，也有用戶表示沒有出現任何異常，「沒感覺」、「目前正常使用中」、「iPhone 11 pro變更順」。

iPhoneiOSLINE

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