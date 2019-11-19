Apple Watch 「Noise 噪音」app 立功！幫助改善美國自閉症年輕人的生活

Apple 蘋果公司在最新的 watchOS 6 系統新增了一項「Noise 噪音」App，升級 watchOS 6 系統的 Apple Watch Series 4 及後續機型就能在手錶錶面看到這項功能。

根據 Apple 官網「Noise 噪音」功能是為了避免環境噪音會影響聽力而設計，但近日美國《People 時人》雜誌報導，這項功能幫助了一名美國德州 21 歲自閉症的年輕人，改變了他的生活、提升社交能力。

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《People 時人》採訪對象是現年 59 歲的美國德州父親 Scott Bennett ，他的小兒子 Sam 是自閉症的 21 歲年輕人。 Scott Bennett 表示 Sam 的注意力時間短、說話時總是無法克制地大聲，多年來無論家人如何幫助，都無法有效改善，這影響了他們的家庭生活，也讓 Sam 無法和家人一起出門，也阻礙了 Sam 的社交生活。

最近 Scott Bennett 把玩 Apple Watch 螢幕時，發現 watchOS 6 新增「Noise 噪音 App」功能，他想到或許可以藉由這個新功能改善兒子的狀況，於是他教 Sam 學習這個功能，讓 Sam可以藉由 噪音 App 控制自己的音量大小。

原本期望不大的 Scott Bennett 沒想到這招還真的有效，現在當 Sam 看到 Apple Watch 螢幕顯示黃色提醒時，他就會控制自己降低音量，這改善了他們的家庭生活。Scott Bennett 也希望兒子能愈來愈好，說不定有一天能帶他去看他喜歡的去高爾夫比賽。

圖片及資料來源：9to5Mac、People

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/155173/，聯合新聞網獲授權轉載。》