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微軟確認將在特定地區 終止行動版Cortana技術支援

2019-11-18 10:57楊又肇

先前已經確定改變Cortana使用模式，將從過往與系統整合方式調整為獨立App，並且搭配雲端協同運算形式使用，不過微軟顯然計畫在特定地區取消行動版Cortana使用模式。

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依照微軟公布消息，預計會在2020年1月31日之後終止向Android與iOS平台上的Cortana App提供技術支援，同時也預告針對Android平台提供使用的Microsoft Launcher，將會透過後續更新移除Cortana數位助理服務。

其實在先前的更新中，微軟就已經將Cortana App從Xbox One平台移除，並且加入支援亞馬遜Alexa，以及Google Assistant數位助理服務支援，同時更在稍早說法中確認調整Cortana使用模式，未來將不再仰賴裝置上的使用模式，而是會藉由雲端協同運算方式提供服務。

不過，目前微軟似乎僅先針對特定地區進行調整，包含加拿大英國澳洲地區，以及偏重使用在地化版本「小冰」的中國地區，預期日後將取消原本Cortana使用模式，進而以其他方式取代，例如Cortana應用功能已經與微軟Office 365、Microsoft Teams，或是Microsoft 365在內服務整合，因此似乎沒有必要保留獨立運作使用版本。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

澳洲加拿大英國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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