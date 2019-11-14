跑不動怪誰？未來Chrome瀏覽器將標示載入速度較慢網站

依照稍早Chromium官方部落格說明，預期將會透過明顯標示方式，讓使用者能區分哪些網站內容設計符合較快載入使用體驗，同時也會針對載入速度較慢的網站座不同標示。

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目前此項作法仍處於研擬階段，因此還不會成為正式處理模式。

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不過，一旦現行研擬項目成為正式規範的話，未來透過Chrome瀏覽器開啟能以較快速度載入網頁時，將會以綠色進度條呈現載入狀態，以此呈現網站能以較快速度載入狀況。

而針對載入速度較慢的網頁內容，則是會調整顯示「載入中」，或是以「此網頁載入速度較慢」作為提示，甚至更可能記錄載入速度較慢網站的網址內容，在使用者預計點按此類網址開頭的連結時，系統就會跳出顯示警告，讓使用者有預期準備。

但目前Google方面尚未明確指出什麼情況下的網頁載入速度才算是慢，畢竟網頁存取效率表現有時也與使用者當下網路環境有關，而有部分則與網站本身介面設計，使用素材，甚至伺服器放置位置都有關連。

就目前Google提出建議，可以歸類在較快的網站設計，多半與減少對載入速度負擔較大的Flash元件使用比例、是否支援AMP網頁快速存取設計、是否加入支援加密設計的HTTPS連接規範，或是在網頁放置過多影響載入速度的圖像內容等。

網頁設計者目前可以透過PageSpeed Insights，以及Lighthouse兩項工具確認網站載入速度表現，甚至可以透過這些工具確認哪些項目必須做調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》