Line掃碼功能優化 掃QR code外還可以翻譯文字
2019-11-13 16:07聯合新聞網 綜合報導
LINE優化內建條碼掃描功能，讓掃碼不再只能掃描QR code加好友，還可以透過掃描功能來翻譯文字，甚至使用LINE Pay行動付款時，透過掃碼掃描店家的立牌，這一切只要點擊搜尋框裡的小圖示就可以完成。
LINE於12日公布更新，針對介面及掃碼功能進行優化，在「主頁」、「聊天」及「TODAY」的搜尋框上有「快速掃碼」的捷徑圖示，使用者只要點擊該圖示，就能進入掃碼功能，讓整體操作更加直觀、快速且便利。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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而掃碼功能除了幫助使用者加好友、掃QR code外，還新增了「辨識圖片文字+翻譯」的功能，只要打開掃碼，選擇右下角的翻譯功能，拍下想要翻譯的文字，系統就能快速的讀取文字並翻譯，目前可支援的語言包括日文、英文、韓文等多種語言。
這項功能無論是蘋果用戶或是Android使用者都可以使用，只要將LINE App更新到最新版本，就可以使用這項功能。
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