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急救「殺後台」、斷網慘況 蘋果釋出iOS 13.2.2

iOS 13.2.2釋出 急救「殺後台」、斷網慘況

2019-11-08 17:01中央社 台北8日電

iPhone 11系列。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
iPhone 11系列。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
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iPhone用戶日前傳出App在背景執行並切換時可能重啟或強制關閉，蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 13.2.2軟體更新，修正了「可能導致App在背景中執行時可能無預期結束的問題」。

根據iOS 13.2.2說明文件，蘋果這次更新也解決了iPhone在通話後可能暫時失去行動數據服務的問題，以及行動數據可能暫時無法使用的問題。

其他修正的問題包括Exchange帳號之間S/MIME加密郵件的回覆無法讀取、在Safari中使用Kerberos單一登入服務時可能顯示認證提示、YubiKey Lightning供電的配件充電中斷等。

iOS 13.2.2更新項目：

●修正了可能導致 App 在背景中執行時可能無預期結束的問題

●解決了 iPhone 在通話後可能暫時失去行動數據服務的問題

●解決了行動數據可能暫時無法使用的問題

●修正了可能導致 Exchange 帳號之間 S/MIME 加密郵件的回覆無法讀取的問題

●解決了在 Safari 中使用 Kerberos 單一登入服務時可能顯示認證提示的問題

●解決了 YubiKey Lightning 供電的配件充電中斷的問題

蘋果iPhoneiOS

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