親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

國小主任批高市府沒做事 被罰寫3千字心得

你的iPhone被「殺後台」了嗎？iOS 13.2全球爆災情

你的iPhone被「殺後台」了嗎？iOS 13.2全球爆災情

2019-11-06 19:01

蘋果上周推出iOS 13.2更新陸續傳出災情，用戶使用Safari、Youtub...
蘋果上周推出iOS 13.2更新陸續傳出災情，用戶使用Safari、Youtube等應用程式，切換至其他APP後卻被重新載入，之前的畫面消失了。 歐新社
分享
蘋果上周推出iOS 13.2更新，加入了拍照黑科技Deep Fusion功能，但作業系統卻陸續傳出災情，發現iOS 13或iPadOS 13的RAM管理不善，若先使用Safari 、Youtube等應用程式，切換至其他APP，再回原先Safari、Youtube等卻被重新載入，造成「殺後台」情況，導致之前觀看的畫面不在了。

iOS 13.2推出Deep Fusion進階影像處理系統，透過A13仿生神經網路引擎，提升iPhone 11系列擷取的影像細節，並減少低光源環境下產生的雜訊，並新增表情符號、AirPods播報訊息功能、AirPods Pro支援、HomeKit安全錄影、啟用HomeKit的路由器和新的Siri隱私權設定。

不少用戶在國外科技論壇《MacRumors》抱怨，連Twitter、Reddit都出現類似異常，且不只第三方APP，蘋果內建應用程式也會。有人反應使用iPhone 11 Pro觀看YouTube影片一半時按暫停，切換至iMessage App回訊息不到一分鐘，再返回YouTube後卻出現重新載入情形，讓暫停的影片不見了。

甚至有設計師及網友把iPad Pro更新iPadOS 13.2也遇到同樣窘境，開啟Excel製表到一半，切換YouTube觀看影片10分鐘後再切回，這時所有輸入的資料已全部消失。

科技網站《TheVerge》指出，蘋果作業系統RAM管理不善可能是因為新相機系統Deep Fusion記憶體佔用過大，特別是「Pro」系列鏡頭多導致記憶體不足，便只能不斷「殺後台」。

據陸媒《新浪數碼》消息，蘋果今（6）日已向開發人員發布iOS 13.3第一個測試版，修復用戶回饋頭痛的「殺後台」問題。中鏢的用戶可以試試目前網傳臨時解決辦法「設定＞輔助使用＞動態效果＞關閉自動選項」。

蘋果iOSDeep Fusion記憶體

相關新聞

除了Office三合一APP 來看Microsoft 365還有哪些大更新

2019-11-06 18:43

iPhone終於能自訂字型！Adobe宣布字型庫均可免費套用

2019-11-05 16:59

微軟確認Edge瀏覽器換上全新Chromium架構 將於明年1月中釋出

2019-11-05 08:36

微軟針對行動平台推出全新Office App 要實現更流暢行動辦公體驗

2019-11-05 08:35

微軟啟用全新Edge瀏覽器標誌設計 企圖跳脫過往「e」的刻板印象

2019-11-04 09:04

不再以自身資源經營 三星雲端硬碟服務轉與微軟OneDrive整合

2019-11-04 08:48

LINE電腦版更新 多了手機掃碼捷徑與文字效果選單！

2019-11-01 20:06

詐騙攻擊、App竊資訊怎麼防？Google安卓內建實用三大功能

2019-11-01 15:57

第一次「旅日」就上手！精選懶人必備10大旅遊APP神器

2019-10-31 12:43

蘋果iOS 13.2中性表情符號 遭批不當定義跨性別

2019-10-30 22:32

AirPods Pro主動降噪 還能切換模式聽環境音

2019-10-30 18:08

watchOS 6.1更新釋出 Apple Watch 1 / 2也能用新功能

2019-10-30 17:57

Excel選取加速器！挑出「特殊目標」還能驗算差異

2019-10-30 17:26

iOS 13.2正式加入「Deep Fusion」拍攝效果 HomePod可識別不同人聲

2019-10-30 10:36

iOS 13.2更新！Deep Fusion影像系統正式登場

2019-10-29 15:33

相關消息顯示Windows 10X將可相容眾多裝置使用 不侷限雙螢幕設計

2019-10-29 09:38

中華電信與農委會攜手推出「護國神犬」LINE貼圖

2019-10-28 18:45

iPhone開啟黑暗模式能省多少電？實測數據結果超明顯

2019-10-26 20:34

LINE兔貼圖限時半價！ 奇奇蒂蒂主題只要30元

2019-10-26 19:21

LINE對話框輸入這幾個字 熊大兔兔秒換上萬聖節變裝

2019-10-25 12:59

重灌必備！Rufus幫你製作可開機的USB隨身碟

2019-10-24 21:13

Yahoo信箱新App登場 一鍵取消訂閱電子報

2019-10-24 18:22

LINE長輩圖文化台灣獨有 預告推出聊天室分類功能

2019-10-23 15:24

U值媒／你該知道的Windows 10 升級版問題！被升級在即！

2019-10-23 12:38

Mozilla釋出版號70的全新Firefox瀏覽器 增加暗黑模式、縮減電力損耗

2019-10-23 10:38

蘋果：六款機型再不升級iOS 這些功能將失靈

2019-10-22 20:54

Microsoft Power Platform教學 彈指間完成所需的自動化程序

2019-10-19 18:45

iPhone來電無法響鈴振動 iOS 13.1.3釋出修正

2019-10-16 15:01

新版macOS Catalina許多App無法運作？原因在於全面升級64位元架構

2019-10-15 08:30

macOS Catalina 10.15更新 將無法使用32位元應用程式

2019-10-11 22:07

現賺1,000元！傻瓜修圖軟體Photolemur 3限時免費下載

2019-10-11 21:15

LINE瘦身必學妙招 iOS一鍵省空間

2019-10-11 11:19

Instagram黑暗模式來了 教你開啟內建深色模式/主題

2019-10-10 22:53

Spotify可以直接以Siri啟動播放音樂 同時登上Apple TV、Galaxy Fold

2019-10-10 11:19

許多人要求微軟將新版「開始」選單 帶到一般版Windows 10介面

2019-10-09 12:38

接送孩子影響交通？這款APP讓父母接孩子比得來速快

2019-10-09 10:56

反送中越演越烈 中華民國國旗emoji「被蒸發」

2019-10-08 16:05

簡單看／macOS 10.15 Catalina重點改變在哪裡？

2019-10-08 09:09

LINE推更新 iPhone 11系列也能偷看訊息了

2019-10-07 18:31
看更多

熱門文章

一億畫素手機來了！小米CC9 Pro空降DXO排行第一

2019-11-06 01:20

華為員工內部信 爆出科技研發員的「苦」及人資的「爽」

2019-11-05 21:41

愛奇藝宣布雙11五折方案 6日正式開賣

2019-11-05 20:57

你的iPhone被「殺後台」了嗎？iOS 13.2全球爆災情

2019-11-06 19:01

愛車被撞真兇逃逸 男憑Google地圖找出兇手

2019-11-06 10:33

神似Apple Watch的小米手錶 是小米與Qualcomm、Google深度合作產品

2019-11-05 21:59

以Google收錄龐大內容量為優勢 YouTube Music服務正式登台

2019-11-06 08:58

搭載1億800萬畫素、可拍更多影像細節的小米CC9 Pro正式揭曉

2019-11-05 21:59

蘋果才推出一周 大陸山寨AirPods Pro就問市

2019-11-06 16:13

致敬Apple Watch？小米手表外型方正 支援eSIM獨立通話

2019-11-06 12:45

動眼看／標榜以手機形式打造的小米手錶 是否能帶來一些改變？

2019-11-06 09:52

Emoji「茄子、桃子」隱含性暗示！社群用戶亂用遭刪除帳號

2019-11-06 17:02

Facebook換新Logo 外媒：平淡無奇…很適合信用卡

2019-11-06 15:07

Adobe與TikTok攜手合作 把Photoshop濾鏡效果帶到手機相機

2019-11-06 08:30

動眼看／可拍更多影像細節、可對應各種拍攝場景的小米CC9 Pro

2019-11-06 09:06

YouTube Music免費在台上線！Premium試用3個月0元

2019-11-06 14:53

光陽宣布推出全新i-One DX運動版電動車 行走距離、時速均提昇

2019-11-06 08:35

YouTube Music免費音樂串流服務登台 智慧搜尋功能強大

2019-11-06 11:46

厚度比手機更薄 採用量子點螢幕的小米電視5系列亮相

2019-11-05 21:59

維護台灣選舉公正 臉書將強制揭露廣告出資者

2019-11-06 16:50

YouTube Music與Premium進軍台灣 iOS無廣告月費比Android貴！

2019-11-06 16:11

除了Office三合一APP 來看Microsoft 365還有哪些大更新

2019-11-06 18:43

動眼看／以親民價格、量子點在內充足規格吸引市場的小米電視5

2019-11-06 11:45

華碩攻越南有成 9月市占率45%奪電競筆電龍頭

2019-11-06 11:36

iPhone SE2傳類載板升級 5G版iPhone價看增35%

2019-11-06 11:48

光陽正式揭曉全方位性能電動街跑重機RevoNEX 預計2021年進入量產

2019-11-06 08:34

無限上網卻降速 AT&T付18.2億和解

2019-11-06 12:51

量子運算雲端服務Azure Quantum 微軟公布開放

2019-11-06 08:58

KKBOX全新累點機制上線 搶票就是比人強

2019-11-06 17:48

小米Redmi Note 8 Pro深海藍機款 雙11預購有優惠

2019-11-06 17:33

Adobe持續強化行動創作 藉由AI輔助、更容易打造AR內容

2019-11-06 08:29

搶雙11 小米台灣首發Redmi Note 8 Pro 新色

2019-11-06 17:21

微軟計畫讓Cortana增加男聲 更符合企業應用需求

2019-11-06 08:28

U值媒／IOS 總忘記背景App做了什麼？

2019-11-06 18:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top