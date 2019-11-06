你的iPhone被「殺後台」了嗎？iOS 13.2全球爆災情

蘋果上周推出iOS 13.2更新陸續傳出災情，用戶使用Safari、Youtube等應用程式，切換至其他APP後卻被重新載入，之前的畫面消失了。 歐新社 分享 facebook 蘋果上周推出iOS 13.2更新，加入了拍照黑科技Deep Fusion功能，但作業系統卻陸續傳出災情，發現iOS 13或iPadOS 13的RAM管理不善，若先使用Safari 、Youtube等應用程式，切換至其他APP，再回原先Safari、Youtube等卻被重新載入，造成「殺後台」情況，導致之前觀看的畫面不在了。

iOS 13.2推出Deep Fusion進階影像處理系統，透過A13仿生神經網路引擎，提升iPhone 11系列擷取的影像細節，並減少低光源環境下產生的雜訊，並新增表情符號、AirPods播報訊息功能、AirPods Pro支援、HomeKit安全錄影、啟用HomeKit的路由器和新的Siri隱私權設定。

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不少用戶在國外科技論壇《MacRumors》抱怨，連Twitter、Reddit都出現類似異常，且不只第三方APP，蘋果內建應用程式也會。有人反應使用iPhone 11 Pro觀看YouTube影片一半時按暫停，切換至iMessage App回訊息不到一分鐘，再返回YouTube後卻出現重新載入情形，讓暫停的影片不見了。

甚至有設計師及網友把iPad Pro更新iPadOS 13.2也遇到同樣窘境，開啟Excel製表到一半，切換YouTube觀看影片10分鐘後再切回，這時所有輸入的資料已全部消失。

科技網站《TheVerge》指出，蘋果作業系統RAM管理不善可能是因為新相機系統Deep Fusion記憶體佔用過大，特別是「Pro」系列鏡頭多導致記憶體不足，便只能不斷「殺後台」。

據陸媒《新浪數碼》消息，蘋果今（6）日已向開發人員發布iOS 13.3第一個測試版，修復用戶回饋頭痛的「殺後台」問題。中鏢的用戶可以試試目前網傳臨時解決辦法「設定＞輔助使用＞動態效果＞關閉自動選項」。