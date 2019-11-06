除了Office三合一APP 來看Microsoft 365還有哪些大更新

這次 Ignite 年會上，微軟宣佈了Microsoft 365 幾項重大更新，試圖用把 Office、Microsoft Teams、Edge 以及 Fluid Framework 等幾套工具彼此連結的更好，要你一口氣為這些強大的工作包買單。

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「商業工具/軟體」一直以來都是微軟引以為傲的傳統強項，至今仍不例外。這次 Ignite 年會上，微軟宣佈了生產力工具雲 Microsoft 365 幾項重大更新，試圖用把 Office、企業通訊 Microsoft Teams、瀏覽器 Edge 以及協作文檔 Fluid Framework 等幾套工具彼此連結的更好，提供使用者更加的工作體驗，要你一口氣為這些強大的工作包買單，讓我們一一介紹這些更新吧：

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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Office 行動 App 版

在過去無論是 iOS 還是 Android，微軟把 Word、Excel、PowerPoint 一個個 Office 軟體各自拆成獨立 App 上架，但現在他們決定三合一整合在 Office 單一 App 上。

「那有什麼差？有什麼好處？」面對這個問題，新版的 Office 不僅容量更小，而且可以讓使用者不用在不同 App 之間切換來，切換去，並且加入手機照相自動轉換成文字、表格、圖表等智慧功能，或是直接把圖片掃描為 PDF 等專為手機設計的工作功能。

不過要注意的是目前都還是 beta 版，Android 使用者需要在這註冊，iOS版則是要去TestFlight上訂閱使用。

Microsoft Teams

瞄準 Slack 而來的企業通訊軟體 Microsoft Teams 現在跟 Outlook 整合得更好了，使用者現在可以直接把將 mail （及其所有附件）移動並共享到 Microsoft Teams 的聊天頻道中，而且 Outlook 也將推出「直接分享到 Microsoft Teams」的新功能，這可是 Slack 沒有的新功能。

除此之外，Microsoft Teams 也會在明年年推出工作任務管理功能，員工個人工作進度和團隊分配的任務時間表將整合在單一視圖裡；並提供單獨的工作、聊天視窗讓你更集中處理一項工作。

喔對了，他們還把另一個企業社群 Yammer 準備整合在 Microsoft Teams 裡。除此之外，Microsoft Teams 也把視訊會議功能 Room 更新許多，包括把 Zoom 整合進去，並加了緊急呼叫視訊會議、IT 管理功能等專為 IT 人員設計的功能。

Fluid Framework

微軟日前推出了專為 Office 所設計的新文件檔格式「Fluid Framework」，旨在讓使用者可以輕易地可將檔案轉換成其他相容格式，藉由減少文件檔案相容使用問題，進而加快文件處理速度，甚至保留了許多像編輯建議、執行合規性檢查等協作功能。

在 Ignite 上，微軟也宣布 Fluid Framework 的體驗版給開發者使用，並進一步為 Microsoft 365 各種服務內發揮作用。

Cortana

微軟宣布 AI 語音助理 Cortana 即將支援男性聲道，並整合進 Outlook，直接「念」Mail 內容給使用者聽，並自動把 Mail 中需要注意的行程安排 highlight，寫入日曆安排中。

此外，Cortana 也將在Outlook中彈出「每日摘要」，讓使用者快速了解每天日曆中安排的所有會議或活動，或是直接跟 Cortana 對話，用語音發 mail 與同事進行會議、快速尋找相關檔案。這些功能即日起在iOS的Outlook上線，Android則會等到明年初，但要注意的是目前也將僅限於美國使用者。

Project Cortex

Project Cortex 是一組幫助企業內部建構知識網路的 AI，他看起來像是之前 Microsoft 365 知識網路的進化版。簡單來說，當使用者在用 Office、Microsoft Teams、Outlook 的時候點選一段關鍵字時，他會出現一段「主題卡」，這張主題卡會自動顯示出跟這關鍵字有關其他的 Office 檔案或是在 Outlook 裡郵件內容。

乍聽之下好像很簡單，但實際上這需要 AI 去爬梳你電腦、帳號裡 Office、Microsoft Teams、Outlook 所有相關檔案，並用 AI 去辨識各檔案的資訊，自動整理相關內容才能實現，否則你得自己一個一個再去檔案夾撈檔案，相當費時。Project Cortex 本身也支援機器教學功能，允許使用者對系統進行指導，幫助其理解半結構化的內容。

新版 Edge

先前我們就介紹過新版 Edge 了，微軟加強了 Edge 自然語言的能力，並為企業客戶提供了新的標籤頁，讓它更好跟 Word、Excel 等 Office 軟體協作，甚至可以一鍵分析，直接將網頁內容轉換成 Excel 表格讓人輕鬆處理資料。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》