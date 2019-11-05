iPhone終於能自訂字型！Adobe宣布字型庫均可免費套用
沒有付費訂閱亦可使用應用程式中內含的 1,300 種字體。
因為 iOS 13 終於開始有了能夠自訂字型的功能，Adobe 宣布將字型庫放入 Creative Cloud Mobile ，讓 iOS 13.1 以上的使用者可以簡單套用 Adobe 多樣化的字體。
如何使用金幣灌溉新聞
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免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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沒有付費訂閱但具有 Adobe ID 的使用者（帳號是可以免費申請的，只要有 email 即可），可以使用 Creative Cloud Mobile 應用程式中內含的 1,300 種字體，而 Creative Cloud 訂戶則將直接擁有與電腦上相同的使用權限，可以自由使用世界各地字體設計師的 17,000 多種字體！
Creative Cloud Mobile app 裡面的字體，版權授權 Adobe 公司都已經安排妥當了，均可供個人及商業使用，不需額外付費。
《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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