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iPhone終於能自訂字型！Adobe宣布字型庫均可免費套用

2019-11-05 16:59INSIDE

沒有付費訂閱亦可使用應用程式中內含的 1,300 種字體。

Credit: Adobe / 蜜雅截圖
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因為 iOS 13 終於開始有了能夠自訂字型的功能，Adobe 宣布將字型庫放入 Creative Cloud Mobile ，讓 iOS 13.1 以上的使用者可以簡單套用 Adobe 多樣化的字體。

Credit: Adobe / 蜜雅截圖
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沒有付費訂閱但具有 Adobe ID 的使用者（帳號是可以免費申請的，只要有 email 即可），可以使用 Creative Cloud Mobile 應用程式中內含的 1,300 種字體，而 Creative Cloud 訂戶則將直接擁有與電腦上相同的使用權限，可以自由使用世界各地字體設計師的 17,000 多種字體！

Creative Cloud Mobile app 裡面的字體，版權授權 Adobe 公司都已經安排妥當了，均可供個人及商業使用，不需額外付費。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Adobe字型iOS

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