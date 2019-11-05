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微軟針對行動平台推出全新Office App 要實現更流暢行動辦公體驗

2019-11-05 08:35楊又肇

在此次Ignite 2019期間，微軟針對iOS、Android平台釋出全新整合Word、Excel與PowerPoint的全新Office App，讓使用者能方便使用Office服務內容。

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過去在iOS、Android環境裡，微軟是將Word、Excel與PowerPoint以各自獨立運作App形式提供使用，而顯然微軟希望能讓使用者透過單一App即可順利使用Office主要功能，甚至能直接使用最新版Word、Excel與PowerPoint功能。

配合行動裝置使用模式，新版Office App將可讓使用者更快完成Word、Excel與PowerPoint文件編輯，同時無需在不同App之間繁瑣切換，甚至可以直接透過手機拍攝功能將圖像識別轉換為數位文字、表格，或是直接將拍攝內容轉存為PDF檔案，另外也能快速與PC平台同步文件，藉此快速橫跨不同裝置間的文件作業流程。

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微軟同時也宣布啟用全新以Fluent Design風格設計的Office標誌，未來不僅將成為全新Office App使用設計，同時也會套用在所有Office相關服務。

不過，目前新版Office App僅先針對手機裝置使用，暫時還無法對應平板裝置使用，同時也僅先透過公開預覽方式進行測試，預期未來也會針對平板裝置使用需求提供適合版本。

有興趣的話，Android裝置使用者已經可以透過微軟官網登記註冊，而iOS平台則必須透過TestFlight平台進行註冊測試。

此項更新，其實是代號Project Cortex的Microsoft 365更新項目之一，其他還包含針對Microsoft Teams服務的更新，以及新版Microsoft Edge瀏覽器，同時也包含擴大Fluid Framework框架應用，強化Cortana應用功能，並且提昇人工智慧整合效果，藉此讓Microsoft 365應用項目能更容易使用，同時促進整體工作效率。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Office微軟APP

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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