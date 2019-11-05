微軟針對行動平台推出全新Office App 要實現更流暢行動辦公體驗

在此次Ignite 2019期間，微軟針對iOS、Android平台釋出全新整合Word、Excel與PowerPoint的全新Office App，讓使用者能方便使用Office服務內容。

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過去在iOS、Android環境裡，微軟是將Word、Excel與PowerPoint以各自獨立運作App形式提供使用，而顯然微軟希望能讓使用者透過單一App即可順利使用Office主要功能，甚至能直接使用最新版Word、Excel與PowerPoint功能。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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配合行動裝置使用模式，新版Office App將可讓使用者更快完成Word、Excel與PowerPoint文件編輯，同時無需在不同App之間繁瑣切換，甚至可以直接透過手機拍攝功能將圖像識別轉換為數位文字、表格，或是直接將拍攝內容轉存為PDF檔案，另外也能快速與PC平台同步文件，藉此快速橫跨不同裝置間的文件作業流程。

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微軟同時也宣布啟用全新以Fluent Design風格設計的Office標誌，未來不僅將成為全新Office App使用設計，同時也會套用在所有Office相關服務。

不過，目前新版Office App僅先針對手機裝置使用，暫時還無法對應平板裝置使用，同時也僅先透過公開預覽方式進行測試，預期未來也會針對平板裝置使用需求提供適合版本。

有興趣的話，Android裝置使用者已經可以透過微軟官網登記註冊，而iOS平台則必須透過TestFlight平台進行註冊測試。

此項更新，其實是代號Project Cortex的Microsoft 365更新項目之一，其他還包含針對Microsoft Teams服務的更新，以及新版Microsoft Edge瀏覽器，同時也包含擴大Fluid Framework框架應用，強化Cortana應用功能，並且提昇人工智慧整合效果，藉此讓Microsoft 365應用項目能更容易使用，同時促進整體工作效率。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》