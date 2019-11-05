微軟確認Edge瀏覽器換上全新Chromium架構 將於明年1月中釋出

在經歷將近一年的測試時間，微軟終於在Ignite 2019開始期間宣布換上Chromium架構的全新Microsoft Edge瀏覽器正式版本，將會在2020年1月15日釋出。

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而在此之前，微軟也透露將使全新Microsoft Edge瀏覽器換上全新識別標誌，並且以海浪為概念、搭配藍、綠混搭配色，在保留一點英文字母「e」的視覺設計下，象徵微軟跳脫傳統IE瀏覽器的包袱，透過採用Google推廣的Chromium架構，藉此呼應微軟近年來持續擁抱開源的理念。

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不過，微軟依然在新版Microsoft Edge瀏覽器保留IE瀏覽器相容模式，讓使用者仍可透過新版Microsoft Edge瀏覽器開啟使用原本以相容IE瀏覽器為主的網頁，尤其部分老舊的銀行網頁服務仍是以IE瀏覽器相容為設計，因此微軟針對此情況仍希望能保留部分使用需求，藉此吸引更多人使用新版Microsoft Edge瀏覽器。

相比原先的Microsoft Edge瀏覽器，新版本因為採用Chromium架構，因此在瀏覽效能與網頁相容均大幅提昇，甚至也加入微軟自有設計項目，例如上述的IE瀏覽器模式，以及與Bing Search服務整合應用，同時也能進一步與企業內部系統整合，讓Bing Search能與企業內部資料串接，使員工能更善用Bing Search搜尋公司內部訊息、文件，甚至公司相關資訊。

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另外，在安全部分也提供可自動阻擋未知危險項目，或是惡意追蹤軟體，甚至也能依照需求在「基礎」、「平衡」與「強力」三個選項調整系統攔截危險的強度，避免連同非危險項目一起攔截。而微軟也會在新版Microsoft Edge瀏覽器加入隱私分頁，讓使用者能以不留下搜尋等記錄情況，更安心地瀏覽網頁。

未來微軟在後續更新的Windows 10作業系統將不會預設安裝IE瀏覽器，但即使使用者自行下載安裝IE瀏覽器的話，原則上也不會互相影響運作穩定表現，但微軟日後也不會繼續針對現有IE瀏覽器作更新，因此簡易使用者還是趁早更換到全新瀏覽器，或是考慮透過Chrome等瀏覽器觀看網頁。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》