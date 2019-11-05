親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

首里城、合掌村火災 日「文化財」消防為何脆弱有原因

每逢月底穿台海！美艦這次沒來 背後盤算很深...

微軟確認Edge瀏覽器換上全新Chromium架構 將於明年1月中釋出

2019-11-05 08:36楊又肇

在經歷將近一年的測試時間，微軟終於在Ignite 2019開始期間宣布換上Chromium架構的全新Microsoft Edge瀏覽器正式版本，將會在2020年1月15日釋出。

分享

而在此之前，微軟也透露將使全新Microsoft Edge瀏覽器換上全新識別標誌，並且以海浪為概念、搭配藍、綠混搭配色，在保留一點英文字母「e」的視覺設計下，象徵微軟跳脫傳統IE瀏覽器的包袱，透過採用Google推廣的Chromium架構，藉此呼應微軟近年來持續擁抱開源的理念。

不過，微軟依然在新版Microsoft Edge瀏覽器保留IE瀏覽器相容模式，讓使用者仍可透過新版Microsoft Edge瀏覽器開啟使用原本以相容IE瀏覽器為主的網頁，尤其部分老舊的銀行網頁服務仍是以IE瀏覽器相容為設計，因此微軟針對此情況仍希望能保留部分使用需求，藉此吸引更多人使用新版Microsoft Edge瀏覽器。

相比原先的Microsoft Edge瀏覽器，新版本因為採用Chromium架構，因此在瀏覽效能與網頁相容均大幅提昇，甚至也加入微軟自有設計項目，例如上述的IE瀏覽器模式，以及與Bing Search服務整合應用，同時也能進一步與企業內部系統整合，讓Bing Search能與企業內部資料串接，使員工能更善用Bing Search搜尋公司內部訊息、文件，甚至公司相關資訊。

分享

另外，在安全部分也提供可自動阻擋未知危險項目，或是惡意追蹤軟體，甚至也能依照需求在「基礎」、「平衡」與「強力」三個選項調整系統攔截危險的強度，避免連同非危險項目一起攔截。而微軟也會在新版Microsoft Edge瀏覽器加入隱私分頁，讓使用者能以不留下搜尋等記錄情況，更安心地瀏覽網頁。

未來微軟在後續更新的Windows 10作業系統將不會預設安裝IE瀏覽器，但即使使用者自行下載安裝IE瀏覽器的話，原則上也不會互相影響運作穩定表現，但微軟日後也不會繼續針對現有IE瀏覽器作更新，因此簡易使用者還是趁早更換到全新瀏覽器，或是考慮透過Chrome等瀏覽器觀看網頁。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

瀏覽器微軟EdgeChromium

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

LINE電腦版更新 多了手機掃碼捷徑與文字效果選單！

2019-11-01 20:06

詐騙攻擊、App竊資訊怎麼防？Google安卓內建實用三大功能

2019-11-01 15:57

微軟針對行動平台推出全新Office App 要實現更流暢行動辦公體驗

2019-11-05 08:35

微軟啟用全新Edge瀏覽器標誌設計 企圖跳脫過往「e」的刻板印象

2019-11-04 09:04

不再以自身資源經營 三星雲端硬碟服務轉與微軟OneDrive整合

2019-11-04 08:48

第一次「旅日」就上手！精選懶人必備10大旅遊APP神器

2019-10-31 12:43

蘋果iOS 13.2中性表情符號 遭批不當定義跨性別

2019-10-30 22:32

AirPods Pro主動降噪 還能切換模式聽環境音

2019-10-30 18:08

熱門文章

五大電信雙11拼戰 挑戰資費最低 家電、機票大方送

2019-11-04 12:55

二合一筆電Surface Pro 7今上市 周邊配件顏色超搶戲

2019-11-04 17:09

微軟確認Edge瀏覽器換上全新Chromium架構 將於明年1月中釋出

2019-11-05 08:36

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top