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不再以自身資源經營 三星雲端硬碟服務轉與微軟OneDrive整合

2019-11-04 08:48楊又肇

在2016年宣布推出Galaxy Note 7時，三星同時也宣布推出自有雲端儲存服務Samsung Cloud，但顯然基於多方面考量之下，三星決定終止以自身資源經營此項服務，轉向與微軟OneDrive服務深度合作。

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原本針對三星行動裝置提供使用的Samsung Cloud服務，主要提供資料備存、文件同步等需求，並且針對購買三星行動裝置的使用者免費提供15GB的Samsung Cloud服務使用空間。

不過，由於Google所提供Google Drive雲端硬碟服務，以及三星後來與微軟深度合作之下，使用者也能透過OneDrive服務備存個人手機資料，因此逐漸讓Samsung Cloud服務失去需要以三星自身資源持續經營的必要性，因此未來將會陸續轉與OneDrive服務深度整合。

因此三星稍早顯然已經準備關閉自有Samsung Cloud服務，並且持續強化與微軟服務合作模式。

目前使用者還是可以存取已經存放在Samsung Cloud服務上的資料，但只能透過手機或平板裝置將內容上傳至此項服務存放，預期三星接下來將會按照計畫將此項服務與微軟OneDrive服務合併。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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