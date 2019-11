微軟啟用全新Edge瀏覽器標誌設計 企圖跳脫過往「e」的刻板印象

趕在即將展開的Ignite 2019活動前,微軟針對旗下Microsoft Edge瀏覽器啟用全新標誌設計,預期讓使用者從過往英文字母「e」的刻板印象跳脫。

由於過往IE瀏覽器 (Internet Explorer)的包袱,以及後來隨著Windows 10一同推出的Microsoft Edge,實際上並未達成微軟預期目標,因此在去年確定以Google Chromium架構重新打造Microsoft Edge之後,微軟顯然也期望能透過全新標誌設計,讓Microsoft Edge瀏覽器能有煥然一新效果。

全新標誌設計想法源自波浪,並且採用藍、綠混搭設計,而遠遠看起來仍有一點英文字母「e」的感覺,但與過往版本設計有明顯差異。

微軟預期會在接下來的Ignite 2019期間透露此項更新消息,並且希望眾人可以忘記過往IE瀏覽器所累積「包袱」,並且透過採用Chromium架構實現更大範圍的網頁相容效果,以及更快的瀏覽使用體驗。

How do you like our new #Edge logo?? #comingsoon! pic.twitter.com/EgL6n5xqRI

— Vishnu Nath 📱💻📲⌨️ (@VishnuNath) November 2, 2019