微軟啟用全新Edge瀏覽器標誌設計 企圖跳脫過往「e」的刻板印象

趕在即將展開的Ignite 2019活動前，微軟針對旗下Microsoft Edge瀏覽器啟用全新標誌設計，預期讓使用者從過往英文字母「e」的刻板印象跳脫。

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由於過往IE瀏覽器 (Internet Explorer)的包袱，以及後來隨著Windows 10一同推出的Microsoft Edge，實際上並未達成微軟預期目標，因此在去年確定以Google Chromium架構重新打造Microsoft Edge之後，微軟顯然也期望能透過全新標誌設計，讓Microsoft Edge瀏覽器能有煥然一新效果。

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全新標誌設計想法源自波浪，並且採用藍、綠混搭設計，而遠遠看起來仍有一點英文字母「e」的感覺，但與過往版本設計有明顯差異。

微軟預期會在接下來的Ignite 2019期間透露此項更新消息，並且希望眾人可以忘記過往IE瀏覽器所累積「包袱」，並且透過採用Chromium架構實現更大範圍的網頁相容效果，以及更快的瀏覽使用體驗。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》