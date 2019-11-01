LINE電腦版更新 手機掃碼捷徑超實用
2019-11-01 20:06中央社 台北1日電
通訊軟體LINE推出電腦版5.20.0更新，Windows系統已上線，Mac系統將於近期上線；新功能最實用的是手機掃碼捷徑，以往不能在電腦上看的網址，現在只要掃碼，就能更簡單在手機上觀看。
LINE在官方部落格發文說明，常使用電腦版的LINE用戶會發現，有些網址必須打開手機的LINE，尋找到這個聊天室和相關訊息，才能打開網址看，這是因為有些網址是LINE專屬的網址，只能在手機上點開來看。
如何使用金幣灌溉新聞
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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
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- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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現在更新到電腦版5.20.0後，在電腦上點選這些LINE專屬網址，就會跑出手機掃碼捷徑，接著拿出手機掃描行動條碼，就可以在手機上直接開啟網址觀看，變得更方便。
此外，LINE電腦版5.20.0也新增文字效果選單，可以輕鬆變換字體。在輸入框選取文字，就會跳出文字效果選單，共有4種效果包括粗體、斜體、刪除線、內嵌程式碼。這些文字效果目前僅限在電腦版顯示，在手機上看不到。
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