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LINE電腦版更新 手機掃碼捷徑超實用

2019-11-01 20:06中央社 台北1日電

通訊軟體LINE推出電腦版5.20.0更新，Windows系統已上線，Mac系統將於近期上線；新功能最實用的是手機掃碼捷徑，以往不能在電腦上看的網址，現在只要掃碼，就能更簡單在手機上觀看。

LINE在官方部落格發文說明，常使用電腦版的LINE用戶會發現，有些網址必須打開手機的LINE，尋找到這個聊天室和相關訊息，才能打開網址看，這是因為有些網址是LINE專屬的網址，只能在手機上點開來看。

現在更新到電腦版5.20.0後，在電腦上點選這些LINE專屬網址，就會跑出手機掃碼捷徑，接著拿出手機掃描行動條碼，就可以在手機上直接開啟網址觀看，變得更方便。

此外，LINE電腦版5.20.0也新增文字效果選單，可以輕鬆變換字體。在輸入框選取文字，就會跳出文字效果選單，共有4種效果包括粗體、斜體、刪除線、內嵌程式碼。這些文字效果目前僅限在電腦版顯示，在手機上看不到。

手機LINE軟體
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