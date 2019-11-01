詐騙攻擊、App竊資訊怎麼防？Google安卓內建實用三大功能

網路詐騙攻擊、數據資料存取、App 竊取資訊，該如何防範？Google Play 安全性部門負責人分享內建實用功能。

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為了讓用戶更有效掌握裝置上的資料，維護資料安全，Google 目前在 Android 上開發許多功能。近日響應網路安全宣傳月(Cybersecurity Awareness Month)， Android 與 Google Play 安全性部門負責人 Dave Kleidermacher 在官方部落格介紹讓用戶在機上保障自身安全的實用秘訣，現在就讓我們一步步來保護安全與隱私

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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防範網路詐騙攻擊

網路詐騙是不肖份子透過一些障眼手段，誘使使用者提供私人資訊的行為。網路詐騙的形式相當多變，可能是偽裝成某公司或同事寄出的電子郵件、廣告電話甚至是簡訊。

一般來說，這些不肖份子的目的是竊取信用卡號碼、身分證字號或帳戶登入資訊 (通常用於獲利或盜用身分)，但其他資料可能也會成為他們下手的目標。

值得慶幸的是，使用者可以利用 Android 裝置內建的三項重要功能，以免落入網路詐騙陷阱：

● 來電顯示與騷擾/廣告電話阻擋功能：這些功能可提示使用者接到的來電是否來自可疑的騷擾/廣告電話來電者。

● 安全瀏覽：這項 Chrome 功能可提醒使用者目前瀏覽的網站是否已被 Google 判定為不安全的網站，並且可快速協助使用者回到安全瀏覽狀態。

● 將手機作為安全金鑰使用：遠端攻擊者可能會利用裝置上其他形式的雙重驗證功能 (例如透過簡訊接收一次性驗證碼和推播通知) 從事詐騙行為，但使用者只要使用 Android 內建的安全金鑰，就能享有最安全的 Google 帳戶保護措施。

值得信賴的隱私權設定

應用程式可以存取行動裝置上的許多資訊，例如聯絡人資料、網頁記錄、位置資訊、相片等等，藉此為使用者提供更加實用的服務 (例如協助使用者透過 Google 地圖前往目的地)，但使用者仍然可能想管理哪些人能看到哪些資訊。

使用者可以透過以下多種方式，選擇如何與應用程式和服務分享資料：

● 管理應用程式權限：應用程式必須先要求使用者授予相關權限，才能存取照片或聯繫人等特定類型的資料。裝置使用 Android 10 的使用者，可透過「設定」> 「隱私」來授予或撤銷權限。裝置版本在 Android 9 或以下的使用者，可以透過「設定」> 「應用程式和通知」> 「進階」> 「應用程式權限」。

● 位置存取權：除了設定應用程式「隨時都能存取位置資訊」或「禁止存取位置資訊」，使用者也可以設定讓應用程式只能在使用應用程式時存取位置資訊。

● Google 地圖中的無痕模式：當開啟 Google 地圖中的無痕模式時，系統就不會將使用者在裝置上的 Google 地圖活動 (例如搜尋的地點) 儲存到 Google 帳戶，也不會使用這些活動為使用者提供個人化的 Google 地圖服務。

確保裝置不受有害應用程式的侵害

透過「設定」>「安全性」>「Play安全防護」，確保裝置安全無虞 分享 facebook

不肖份子也會利用可能有害的應用程式來竊取資訊。Google 提供的 Google Play 安全防護能夠自動掃描使用者安裝的應用程式是否安全無虞，以確保裝置不受有害應用程式的侵害。如果使用者安裝了可能有害的應用程式，Google Play 安全防護會立即發出警示，並指示使用者如何將這類應用程式從裝置中移除。

如要存取 Google Play 安全防護，只要前往設定頁面的安全性部分即可。如果想手動執行掃描，可以在安全性部分中啟動掃描程序。想在 Android 裝置上確保個人資訊的安全與隱私嗎？別擔心，只要運用 Google 提供的自動化基礎防護措施和個人化控制項，就能維護個人資訊的安全與隱私。想要瞭解更多資訊嗎可以前往 安全中心。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》