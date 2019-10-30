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蘋果iOS 13.2中性表情符號 遭批不當定義跨性別

2019-10-30 22:32中央社 舊金山30日綜合外電報導

作為iOS 13.2系統更新的一環，蘋果公司近日在包含龐克、小丑和喪屍的表情符號（Emoji）中，增加了性別中立選項，卻遭外界質疑此舉措先入為主地定義了跨性別者樣貌。

iOS 13.2系統更新的一環，蘋果公司近日在包含龐克、小丑和喪屍的Emoji中...
iOS 13.2系統更新的一環，蘋果公司近日在包含龐克、小丑和喪屍的Emoji中，增加了性別中立選項。 圖／取自推特
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蘋果（Apple）近年推出愈來愈多訴求「包容性」的表情符號，廣納不同膚色和職業。谷歌（Google）旗下的安卓系統（Android）今年5月也推出「非二元性別」表情符號。

與「男性」和「女性」表情符號相較，蘋果新推出的「中性」表情符號確實有所不同。根據表情符號網站Emojipedia，其中一些角色更換了衣服款式和顏色，另外一些則變了髮型，此外還有所謂的「中性臉部結構」。

然而，這樣的「包容性」並未讓人人滿意。一些人認為，相關圖像先入為主地定義了跨性別者外貌。

一名推特（Twitter）用戶發文指出：「你如何決定這些表情符號就是性別中立該被呈現的方式，或者這些表情符號再現了大多數的的跨性別者。」

另一名用戶寫道：「我不懂它們為什麼不是從一開始就全是中性的。」

「一般的舊款微笑符號是中性的，我不懂我們為什麼必須對所有事物作性別分類。」

法新社報導，蘋果年初公布新設計時曾表示，將「為鍵盤帶來更多多樣性」，並在表情符號選擇方面，「填補顯著缺口」。

跨性別EmojiiOSApple
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