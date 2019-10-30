AirPods Pro主動降噪 還能切換模式聽環境音

2019-10-30 18:08 聯合新聞網 三嘻行動哇 Yipee!



圖片及資料來源：Apple 分享 facebook Apple 2019 年 10 月雖然沒有舉辦發表會，但仍是帶給粉絲們驚喜，突襲推出傳聞中的「AirPods Pro」入耳式無線耳機，具備主動降噪功能，藉由通透功能即使戴著耳機也能聽見外界的聲音，而且售價為新台幣 7,990 元，比 AirPod 第二代貴了 1,500 元，將成為消費者的新選擇。

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Apple AirPods Pro 採用入耳式設計，具備「主動式降噪」功能。根據 Apple 全球行銷資深副總裁 Phil Schiller 表示，AirPods 輕點一下即可設定的體驗，而 AirPods Pro 藉由「適應性等化」功能體驗音質，透過耳塞套可舒適地貼合耳朵，並具有「主動式降噪」功能與「通透」模式。

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AirPods Pro 不僅能聽音樂、打電話、觀賞電視節目和電影、玩遊戲以及與 Siri 互動的方式。透過在 iOS 或 iPadOS 裝置附近打開充電盒，再簡單輕點一下，AirPods Pro 即可與登入到使用者 iCloud 帳戶的所有裝置立即配對，包括 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV 與 iPod touch。

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AirPods Pro 提供 3 種不同大小尺寸的矽膠，每款都具有矽膠耳塞套，而且為了達到最舒適的效果，AirPods Pro 採用透氣系統來維持壓力均衡，同時也能防汗抗。

AirPods Pro 「主動式降噪」功能採用雙麥克風，搭配軟體針對每個耳朵與耳機貼合度持續進行調節，可消除背景噪音，還能提供自訂的降噪體驗。

AirPods Pro 具有兩個麥克風設計，其中一個是外向式麥克風，可偵測外面的聲音以分析環境噪音。然後，AirPods Pro 會在背景噪音觸及聽者的耳朵前，發出相當的抗噪波加以抵消。而第二個麥克風是內向式設計，朝向耳內聆聽，可將偵測到剩餘的噪音並予以抵銷。「主動式降噪」功能會以每秒 200 次的頻率持續調節聲音訊號。

AirPods Pro 透過「適應性等化」功能提供音質，特製的高動態範圍擴音器可產生純淨清晰的音質，同時還能延長電池續航力，並為特製的高位移範圍、低失真的揚聲器驅動單體提供動力，進而最佳化音質並消除背景噪音。

此外，驅動單體可提供渾厚一致、低至 20Hz 的低音，以及細膩的中頻與高頻音訊。

AirPods Pro 特別的是支援「通透模式」，可在使用者聽音樂，同時還能聽到周遭環境的聲音。

如果想切換「主動式降噪」功能與「通透」模式，可以使用耳機柄的力度感測器，直接在 AirPods Pro 上切換。力度感測器還可輕鬆播放、暫停或跳過曲目，以及接聽或掛斷電話。使用者也可在 iPhone 和 iPad 上的「控制中心」，輕點音量滑桿控制，或是在播放音樂時輕點 Apple Watch 上的 AirPlay 圖像進行控制設定。

處理器部分，AirPods Pro 28搭載 H1 晶片，可減少音訊處理的延遲，進而做到即時降噪；運用適應性技術呈現高品質聲音，還能回應免持控制的「嘿 Siri」要求。

就連電池續航力部分，據 Apple 官方指出續航時間達 達 5 小時，若是選則「主動式降噪」模式，那麼 AirPods Pro 充電一次，聆聽時間最長可達 4.5 小時，通話時間最長可達 3.5 小時。

圖片及資料來源：Apple

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》