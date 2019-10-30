watchOS 6.1更新釋出 Apple Watch 1 / 2也能更新囉！

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Apple Watch 的 watchOS 6 更新系統釋出時，僅提供 Apple Watch Series 3 後續版本的智慧手錶安裝；如今 Apple 終於推出 watchOS 6.1 系統，這是 Apple Watch 首次重大更新，而最重要的是 Apple Watch Series 1 和 Apple Watch Series 2 也終於可以更新使用新功能了！

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Apple 在更新說明指出， watchOS 6.1 支援 AirPods Pro，同時也包含改進項目和錯誤修復。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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最重要的是 Apple Watch Series 1 和 Apple Watch Series 2 也可以使用 watchOS 6，這也代表 Apple Watch 舊機種將可以使用「活動記錄趨勢」、「經期追蹤」、「語音備忘錄」、「計算機」及「噪音」等功能。

想要更新 Apple Watch 的 watchOS 時，請注意：電量必須在 50% 以上才能更新，要和 iPhone 和 Apple Watch 連接才能下載，而且 Apple Watch 還須要接上充電器才能更新喔，所以要更新作業系統，要放著不理等久一些時間才能完成！

圖片及資料來源：三嘻行動哇

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》