watchOS 6.1更新釋出 Apple Watch 1 / 2也能更新囉！
2019-10-30 17:57三嘻行動哇 Yipee!
Apple Watch 的 watchOS 6 更新系統釋出時，僅提供 Apple Watch Series 3 後續版本的智慧手錶安裝；如今 Apple 終於推出 watchOS 6.1 系統，這是 Apple Watch 首次重大更新，而最重要的是 Apple Watch Series 1 和 Apple Watch Series 2 也終於可以更新使用新功能了！
Apple 在更新說明指出， watchOS 6.1 支援 AirPods Pro，同時也包含改進項目和錯誤修復。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
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- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
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- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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最重要的是 Apple Watch Series 1 和 Apple Watch Series 2 也可以使用 watchOS 6，這也代表 Apple Watch 舊機種將可以使用「活動記錄趨勢」、「經期追蹤」、「語音備忘錄」、「計算機」及「噪音」等功能。
想要更新 Apple Watch 的 watchOS 時，請注意：電量必須在 50% 以上才能更新，要和 iPhone 和 Apple Watch 連接才能下載，而且 Apple Watch 還須要接上充電器才能更新喔，所以要更新作業系統，要放著不理等久一些時間才能完成！
圖片及資料來源：三嘻行動哇
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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