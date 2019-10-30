iOS 13.2正式加入「Deep Fusion」拍攝效果 HomePod可識別不同人聲

隨著新款AirPods Pro揭曉，蘋果也正式釋出iOS 13.2版本更新，除了增加支援AirPods Pro連結配對，更加入以人工智慧演算法合成9張照片呈現高度細節、低雜訊影像的「Deep Fusion」拍攝效果，另外也針對HomePod增加可識別不同人的聲音功能。

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不過，如同先前說明，「Deep Fusion」拍攝效果目前僅提供iPhone 11系列機種使用，其中與演算過程會運用A13 Bionic處理器硬體資源有關。此外，若要使用「Deep Fusion」拍攝效果的話，就不能同時使用HDR拍攝效果，或是夜間拍攝模式，同時也必須關閉相機設定選項中的「觀景窗外擷取照片」項目。

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而「Deep Fusion」拍攝效果會是在相機實際拍攝之前，預先拍攝4張短時間曝光及4張中度曝光照片，最後當使用者實際按下相機快門時，系統就會將這張照片與前面8張預拍影像進行合成，最後產生一張高度細節且低雜訊表現的影像結果。

此項功能不僅能應用在主相機鏡頭，包含望遠鏡頭拍攝影像也能使用，而使用者在拍攝過程中基本上並不需要進行額外操作。

另外，此次在iOS 13.2更新中也加入70款全新Emoji表情貼圖，以及可讓使用者自行設定的Siri隱私選項，在支援新款AirPods Pro部分也加入可讓Siri代勞念出收到訊息文字內容。

至於配合此次iOS 13.2版本更新的HomePod升級內容，則包含可識別不同人的聲音，藉此對應個人化互動效果，同時也增加超過10萬組廣播電台、可在指定時間後自動關閉音樂的睡眠定時器，以及音樂接續播放功能，另外更加入支援播放可令人放鬆的白噪音效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》