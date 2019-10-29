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iOS 13.2更新！Deep Fusion影像系統正式登場

2019-10-29 15:33中央社 台北29日電

圖／取自蘋果
圖／取自蘋果
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蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 13.2軟體更新，正式推出Deep Fusion進階影像處理系統，並支援AirPods Pro新款無線耳機，另外也新增多款符號表情及Siri隱私權設定。

iOS 13.2最值得注意的更新是相機功能，在iPhone11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max上的DeepFusion運用A13仿生神經網路引擎，可擷取多張不同曝光的影像，逐一分析每個像素，並將影像最高畫質的部分疊合，合成不管品質和細節都大幅度提升且雜訊更少的照片，特別是在中到低光源的場景下。

iOS 13.2還支援蘋果新發表的AirPods Pro入耳式無線耳機；使用「透過Siri播報訊息」可讓用戶戴著AirPods時，聽到Siri朗讀收到的訊息。

針對Siri語音助理，iOS 13.2新增「隱私權」設定，用戶可以控制是否允許蘋果儲存用戶與Siri和「聽寫」的互動音訊，以便協助改進Siri和「聽寫」；並新增從Siri「設定」中刪除用戶Siri和「聽寫」紀錄的選項。

這次更新也包含其他錯誤修正和改進，例如修正無法在第三方APP中自動填寫密碼的問題；解決了使用「搜尋」時，無法顯示鍵盤的問題；解決了iPhone X和後續機型上滑動無法前往主畫面以及已儲存的備忘錄暫時消失的問題等。

iOS蘋果iPhoneDeep FusionAirPods Pro
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