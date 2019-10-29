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台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

相關消息顯示Windows 10X將可相容眾多裝置使用 不侷限雙螢幕設計

2019-10-29 09:38楊又肇

先前隨著Surface Neo一同對外揭曉的Windows 10X，是微軟針對雙螢幕使用模式打造的全新Windows 10操作介面，透過貼近平板操作體驗介面，並且維持原本Windows 10使用模式，藉此讓使用者能快速在平板與傳統PC使用體驗中切換，同時也能活用雙螢幕使用優勢，藉此增加工作效率。

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在稍早由WalkingCat於個人Twitter頁面分享系統擷圖顯示，顯示Windows 10X將可套用在各類裝置上使用，另外也採用微軟Fluent Design設計風格呈現，透過扁平設計讓使用者更容易直覺操作。

而從微軟描述Windows 10X可套用在各類裝置使用，意味將不僅能應用在雙螢幕，或是傳統筆電裝置，就連一般筆電裝置，或是單純平板裝置也能使用，顯然將能實現微軟當年推出Windows 8的市場發展目標，亦即同時滿足平板與傳統筆電、PC的使用體驗。

另外，在Windows 10 X的操作介面中，配合雙螢幕的應用，或許也讓微軟解決過去以來始終難以縮減的平板、筆電操作模式隔閡，例如透過一般螢幕維持傳統Windows使用模式，另一組螢幕則可呈現平板操作介面，有可能成為未來Windows作業系統發展方向。

雖然目前僅Surface Neo搭載Windows 10X，但預期未來微軟也會將此款作業系統授權給OEM廠商使用，預期將能推動更多雙螢幕設計機種問世，同時也能將Windows作業系統帶到全新發展階段。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

WindowsWindows 10微軟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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