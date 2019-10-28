LINE iOS改版新功能 可分享內容至其他程式
2019-10-28 22:24中央社 台北28日電
通訊軟體LINE今天推出iOS 9.18.0更新，「分享」功能選單進行改版，可將訊息等內容分享至其他LINE聊天室及外部應用程式等。
根據官方說明，LINE iOS 9.18.0也可在「記事本」中搜尋內容、開頭加上@符號的貼文者、開頭加上#符號的主題標籤。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
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其他新功能方面，用戶可從「主頁」的「好友」分頁上辨識已上傳限時動態的好友，並直接瀏覽內容；還能在「好友」分頁上，播放自己與好友的背景音樂。
另一個實用功能是LINE iOS 9.18.0可由「主頁」、「聊天」分頁、「TODAY」分頁的搜尋欄位旁，啟動行動條碼或OCR文字辨識掃瞄器，相較先前版本更方便。
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