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LINE iOS改版新功能 可分享內容至其他程式

2019-10-28 22:24中央社 台北28日電

通訊軟體LINE今天推出iOS 9.18.0更新，「分享」功能選單進行改版，可將訊息等內容分享至其他LINE聊天室及外部應用程式等。

根據官方說明，LINE iOS 9.18.0也可在「記事本」中搜尋內容、開頭加上@符號的貼文者、開頭加上#符號的主題標籤。

其他新功能方面，用戶可從「主頁」的「好友」分頁上辨識已上傳限時動態的好友，並直接瀏覽內容；還能在「好友」分頁上，播放自己與好友的背景音樂。

另一個實用功能是LINE iOS 9.18.0可由「主頁」、「聊天」分頁、「TODAY」分頁的搜尋欄位旁，啟動行動條碼或OCR文字辨識掃瞄器，相較先前版本更方便。

LINEiOS軟體
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