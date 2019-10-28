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中華電信與農委會攜手推出「護國神犬」LINE貼圖

2019-10-28 18:45聯合新聞網 台北訊

《中華電信寶寶與護國神犬》16款萌貼圖。圖／中華電信提供
《中華電信寶寶與護國神犬》16款萌貼圖。圖／中華電信提供
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16款超萌情境貼圖免費下載 號召全民落實防疫護台灣

中華電信長期致力於台灣通訊建設，投入大量建設資源提高全台通訊品質，並持續協力政府推動國家創新產業發展、防災等重大政策；亞洲正值非洲豬瘟肆虐，累計十國淪陷，台灣為東亞少數未爆發疫情國家，邊境防疫任務更加險峻。中華電信與農委會秉持著守護台灣的理念，聯手推出「中華電信寶寶與護國神犬LINE貼圖」，期望透過貼圖的正面能量倡導防疫觀念，號召全民一起身體力行「防疫護台灣」。

中華電信與農委會攜手，用行動號召全民一同守護台灣

中華電信近年除積極提升國內通信服務的品質外，並推動台灣5G發展，創造台灣競爭優勢，結合5G國產產品及創新應用服務提供緊急救災新模式，不僅於2017年攜手林務局啟動「天網計劃」，前進全台偏遠山區優化行動通訊品質；近期更與雷虎科技合作開發「空中基地台系統」，透過無人機與4G/5G行動通訊網路，打造先進的防救災緊急通訊系統。

中華電信總經理郭水義表示：「中華電信積極推動台灣通信技術的發展，與農委會對邊境防疫的重視與努力和相同，皆是需要長期耕耘的任務，亦同時秉持著守護台灣的理念，以提供民眾安全與美好的生活環境為使命」。

交通部陳主任秘書則表示：「中華電信是國家通信技術的領頭羊，將通信技術做好，能加速商業交流、快速與國際接軌，並樂見與政府共同合作，透過企業資源的挹注，政府推動防疫工作將如虎添翼」。

護國神犬首度化身LINE貼圖，呼籲守護台灣豬人人有責

農委會為防範非洲豬瘟入侵台灣，強力推動邊境防疫政策，於去年執行強化非洲豬瘟的防檢疫措施，不僅促使防疫問題受到重視，也意外讓各港口機場檢疫犬受到關注，專業值勤的可愛模樣獲民眾讚譽為「護國神犬」，透過首次化身LINE貼圖，號召全民一起防堵豬瘟入侵台灣。

農委會陳駿季副主任委員表示：「非洲豬瘟疫情在國際間不斷升溫，本次和中華電信聯手用LINE貼圖為「全民防疫護台灣」注入更大的宣傳動能，貼圖上線記者會邀請護國神犬站台，現場示範檢疫工作，殷切期盼藉由護國神犬的高人氣，呼籲人人有責落實防疫的重要性！」。

16款貼圖10/29上線，加入中華電信LINE官方帳號免費下載使用180天

超萌護國神犬與中華電信寶寶出動!邀您一起LINE守護台灣! 16款貼圖將於108年10月29日上午10時推出，加入中華電信LINE官方帳號即可免費下載，並使用180天。

貼圖兼具趣味及實用性，像是護國神犬認真守護台灣豬的「我守護你」，以及認真執行檢疫任務的「這不單純喔！」、「I'm watching you」、「出來面對」等令人莞爾的超萌情境，還有展現以米格魯為代表之檢疫犬好吃特質的「求餵食」、「霸託」等可愛畫面都相當受到歡迎。快邀請親朋好友於10月29日手刀下載貼圖，與檢疫犬隊和中華電信寶寶一同運用超萌力量「防疫護台灣」！

《中華電信寶寶與護國神犬》LINE貼圖！108/10/29上午10點開放免費下載

點擊下載https://line.me/R/ti/p/%40chtemome，或手機掃瞄以下QRcode

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「中華電信寶寶與護國神犬LINE貼圖」108年10月29日上午10點開放免費下載...
「中華電信寶寶與護國神犬LINE貼圖」108年10月29日上午10點開放免費下載。圖／中華電信提供
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中華電信郭水義總經理於「中華電信寶寶與護國神犬LINE貼圖」上線記者會致詞，郭總...
中華電信郭水義總經理於「中華電信寶寶與護國神犬LINE貼圖」上線記者會致詞，郭總經理表示中華電信積極推動台灣通信技術發展，秉持著守護台灣的理念，為民眾提供更美好的生活。圖／中華電信提供
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中華電信與農委會攜手舉辦「中華電信寶寶與護國神犬LINE貼圖」上線記者會。圖為中...
中華電信與農委會攜手舉辦「中華電信寶寶與護國神犬LINE貼圖」上線記者會。圖為中華電信郭水義總經理(左6)、農委會陳駿季副主委(左5)、交通部陳進生主秘(左4)與中華電信分公司單位主管及防檢局長官活動合影。圖／中華電信提供
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