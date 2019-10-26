iPhone開啟黑暗模式能省多少電？實測數據結果超明顯

是知道一定比較省電，但不知道差這麼多……

Linda自己是手機黑暗模式的愛好者，眼睛看了比較不容易痠痛；另外，現在市面上的旗艦機大都採用OLED螢幕，像素會自體發光，如果要呈現黑色則是完全不發光，所以可想而知多使用黑色畫面，手機是會比較省電的。但會省到多少的電？外國科技頻道PhoneBuff利用機械手臂進行測驗，減少人為因素干擾，同時對兩支iPhone進行測試，這個一般模式跟黑暗模式的電量差異真的很有感啊！

分享 facebook

PhoneBuff使用兩支iPhone XS Max進行測試，都更新至iOS 13，分別使用一般模式和黑暗模式，螢幕亮度都是200尼特 (大概就是一般室內會用的手機螢幕亮度) ，使用的App依序為iMessage、Twitter、YouTube、Google Maps，它們都有支援蘋果的黑暗模式。結果顯示，在每個App各使用兩小時的狀況下，使用一般模式的iPhone在沒電時，黑暗模式的iPhone仍然有30%的電量，而耗電差異最明顯的App是YouTube

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

PhoneBuff之後還改變了螢幕亮度，分別在100尼特和300尼特的亮度下，各滑Twitter兩小時。100尼特亮度下，黑暗模式耗電8%、一般模式耗電13%，而300尼特亮度，黑暗模式耗電10%、一般模式耗電22%；在螢幕越亮的狀況下，開啟黑暗模式的電量差異就越明顯

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》