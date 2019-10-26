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iPhone開啟黑暗模式能省多少電？實測數據結果超明顯

2019-10-26 20:34電獺少女

是知道一定比較省電，但不知道差這麼多……

Linda自己是手機黑暗模式的愛好者，眼睛看了比較不容易痠痛；另外，現在市面上的旗艦機大都採用OLED螢幕，像素會自體發光，如果要呈現黑色則是完全不發光，所以可想而知多使用黑色畫面，手機是會比較省電的。但會省到多少的電？外國科技頻道PhoneBuff利用機械手臂進行測驗，減少人為因素干擾，同時對兩支iPhone進行測試，這個一般模式跟黑暗模式的電量差異真的很有感啊！

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PhoneBuff使用兩支iPhone XS Max進行測試，都更新至iOS 13，分別使用一般模式和黑暗模式，螢幕亮度都是200尼特 (大概就是一般室內會用的手機螢幕亮度) ，使用的App依序為iMessage、Twitter、YouTube、Google Maps，它們都有支援蘋果的黑暗模式。結果顯示，在每個App各使用兩小時的狀況下，使用一般模式的iPhone在沒電時，黑暗模式的iPhone仍然有30%的電量，而耗電差異最明顯的App是YouTube

PhoneBuff之後還改變了螢幕亮度，分別在100尼特和300尼特的亮度下，各滑Twitter兩小時。100尼特亮度下，黑暗模式耗電8%、一般模式耗電13%，而300尼特亮度，黑暗模式耗電10%、一般模式耗電22%；在螢幕越亮的狀況下，開啟黑暗模式的電量差異就越明顯

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone省電螢幕iOS

電獺少女

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