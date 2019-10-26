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LINE兔貼圖限時半價！ 奇奇蒂蒂主題只要30元

2019-10-26 19:21聯合新聞網 綜合報導

圖／取自LINE貼圖最前線
圖／取自LINE貼圖最前線
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「月底來點療癒的吧！」通訊軟體LINE推出指定貼圖限時半價，有6款「ㄇㄚˊ幾兔」 、5款「懶散兔與啾先生」原價60元貼圖，在10月28日前特價30元，另外也有6款原價90元的迪士尼「奇奇與蒂蒂」主題，在10月29日前優惠30元，喜愛的用戶可以把握時機擁有。

圖／取自LINE STORE
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圖／取自LINE STORE
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除了以上這些優惠款式，LINE同時推出限時免費活動，從LINE GAME的LINE Bubble 2遊戲完成任務，能獲得「手塚治虫漫畫世界」合作貼圖，使用效期90天，在11月14日前都能夠取得。

圖／取自LINE GAME
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免費主題部分則是有下載試用「COROCORO CORONYA」貓咪主題3天，只要將「LINE貼圖最前線」官方帳號加入好友，在10月31日09:59分前都可下載使用。

圖／取自LINE STORE
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