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重灌必備！Rufus幫你製作可開機的USB隨身碟

2019-10-24 21:13免費資源網路社群

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記得很早以前都是透過 DVD 光碟機開機重灌電腦（不自覺透露自己的年紀），現在大多數是使用 USB 隨身碟或行動硬碟，macOS 甚至能在復原模式下快速重新安裝作業系統，或是升級到 Mac 相容的最新版本，也可以下載特定版本、製作成可開機 USB 隨身碟。記得之前介紹過幾個 Windows ISO 安裝映像檔的下載工具，像是 Windows and Office ISO Downloader 或 TechBench by WZT，那麼取得 .iso 檔案後要怎麼樣製作成可開機的 USB 磁碟機呢？

本文要推薦的「Rufus」是一款非常輕量、功能強大且開放原始碼小工具，幫助使用者製作可開機 USB 快閃磁碟機（USB 隨身碟、記憶卡等等），簡單來說，如果你要使用 USB 隨身碟重灌 Windows，無論是不是全新電腦，都必須透過工具將 ISO 映像檔內容轉換到隨身碟上面，才能以 USB 隨身碟開機並安裝作業系統。

這讓我想起早年用燒錄軟體將 ISO 檔燒成開機光碟，只是現在媒介換成隨身碟。

相較於其他同類型軟體來說，Rufus 速度快了大約兩倍，除了支援 Windows 也適用於各種作業系統版本，像是比較常見的 Linux，或是透過 DOS 方式更新 BIOS 或其他電腦上的韌體。更棒的是 Rufus 提供中文在內等多國語言，支援 Windows 7 以上，32 或 64 位元作業系統，下載後無需安裝就能使用。

Rufus

https://rufus.ie/

使用教學

STEP 1

開啟 Rufus 官方網站，從「下載」功能找到安裝版或可攜版（免安裝），如果想直接執行使用可以考慮下載免安裝版，使用起來會更方便。另外，Rufus 已有中文網站，一樣是從右上角切換語言。

STEP 2

開啟 Rufus 後它應該就會抓到你的隨身碟，顯示於最上方的「裝置」，如果抓取的目標錯誤記得先修改一下，否則格式化後資料就會全部消失。我的習慣是先手動檢查隨身碟裡的資料還要不要保留，然後以磁碟工具先自行格式化一次。

Rufus 從 3.5 版後內建下載 Windows 8.1 或 Windows 10 官方 ISO 映像檔功能，點選右側的「選擇」下拉式選單會找到「下載」。

當前 Rufus 內建下載 ISO 映像檔功能，不過只有 Windows 8.1 和 Windows 10 兩種可以選擇，依照更新說明 Rufus 獲取檔案的來源為官方網站，安全性應該沒有問題。

如果你想下載特定的 ISO 映像檔，也可參考以下兩篇文章：

Windows and Office ISO Downloader 微軟官網下載 Windows 安裝程式

TechBench by WZT 從微軟官網下載原版 WindowsOffice 映像檔安裝程式

STEP 3

選擇要要轉換的 ISO 映像檔，底下還有標準安裝或 Windows To Go 兩種選項，一般要把 Windows 安裝到電腦上就選預設的「標準 Windows 安裝」即可。

STEP 4

檔案系統預設情況下是「FAT32」，也有另一個 NTFS 格式可以選擇，一般來說資料分割配置、目標系統、檔案系統和配置單元大小維持預設值即可，除非你有遇到問題或有特殊需求，Rufus 會協助使用者選擇最適合的選項。

STEP 5

設定就緒，點選下方的「執行」就會開始複製 ISO 檔案。前面還會有前置步驟，這些 Rufus 都會協助使用者進行，非常簡單，而在製作開機 USB 磁碟機部分速度很快，不會耗費太多時間。

等待狀態變成已就緒後，按下「離開」將 Rufus 關閉，將 USB 隨身碟退出，我們就取得了一支可用來開機跟重新安裝系統的 Windows 隨身碟。

看了一下 Rufus 製作出來的 USB 隨身碟內容，看起來就跟 Windows 安裝光碟一樣，開機和安裝時會需要用到的檔案架構都已經在 USB 隨身碟上建立完成。

值得一試的三個理由：

1.製作可開機 USB 隨身碟免費工具，內建中文等多國語言

2.開放原始碼，相較於同類工具來說速度快了兩倍

3.除了選擇電腦上的 ISO 映像檔，也可直接下載 Windows 10

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

WindowsUSB作業系統Windows 10Office微軟軟體

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/
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