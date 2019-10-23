LINE長輩圖文化台灣獨有 預告推出聊天室分類功能

2019-10-23 15:24 中央社 台北23日電



通訊軟體LINE 23日在台北舉辦秋季記者會。中央社 分享 facebook 通訊軟體LINE今天舉辦秋季記者會，首度公布台灣用戶使用LINE的習慣；LINE發現，台灣用戶影片傳送量高居世界之冠，占全球影片訊息量5成以上，且台灣也有獨特的長輩圖文化。

LINE台灣服務企劃部負責人林慶達在記者會中表示，LINE在台擁有2100萬的每月活躍用戶，每天發送訊息總數超過10億，顯示LINE已成為用戶日常生活中不可或缺的一部分。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

林慶達說，從使用數據看來，貼圖在台灣廣泛受到各年齡層用戶的喜愛，跟其他訊息格式相比，貼圖在每個年齡層的使用量都很平均；而台灣用戶的影片傳送量高居世界之冠，占全球影片訊息量的5成以上，除了反映出台灣用戶特別的使用行為，也顯示台灣的網路環境成熟且普及。

他也指出，文字訊息是台灣用戶最主要的溝通方式，越年輕的族群傳送越多文字訊息，而且在晚間越活躍；年紀越長的用戶傳送越多的圖片和影片，在上午越活躍，尤其45歲以上的用戶在上午時段的圖片傳送量有明顯高峰，這項數據驗證了台灣獨有的長輩圖文化。

此外，林慶達於記者會中宣布「分享介面優化」今天上線，並預告一個實驗項目。他說，台灣用戶設定釘選聊天室的比例是全球最高，因此LINE計劃推出聊天列表的分類功能，讓用戶在聊天列表中根據自己的需求將聊天室分類，更快找到群組或聊天室。

不過，林慶達強調，聊天室列表的分類功能還在測試階段，實際推出時間尚未確定。