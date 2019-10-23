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LINE長輩圖文化台灣獨有 預告推出聊天室分類功能

2019-10-23 15:24中央社 台北23日電

通訊軟體LINE 23日在台北舉辦秋季記者會。中央社
通訊軟體LINE 23日在台北舉辦秋季記者會。中央社
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通訊軟體LINE今天舉辦秋季記者會，首度公布台灣用戶使用LINE的習慣；LINE發現，台灣用戶影片傳送量高居世界之冠，占全球影片訊息量5成以上，且台灣也有獨特的長輩圖文化。

LINE台灣服務企劃部負責人林慶達在記者會中表示，LINE在台擁有2100萬的每月活躍用戶，每天發送訊息總數超過10億，顯示LINE已成為用戶日常生活中不可或缺的一部分。

林慶達說，從使用數據看來，貼圖在台灣廣泛受到各年齡層用戶的喜愛，跟其他訊息格式相比，貼圖在每個年齡層的使用量都很平均；而台灣用戶的影片傳送量高居世界之冠，占全球影片訊息量的5成以上，除了反映出台灣用戶特別的使用行為，也顯示台灣的網路環境成熟且普及。

他也指出，文字訊息是台灣用戶最主要的溝通方式，越年輕的族群傳送越多文字訊息，而且在晚間越活躍；年紀越長的用戶傳送越多的圖片和影片，在上午越活躍，尤其45歲以上的用戶在上午時段的圖片傳送量有明顯高峰，這項數據驗證了台灣獨有的長輩圖文化。

此外，林慶達於記者會中宣布「分享介面優化」今天上線，並預告一個實驗項目。他說，台灣用戶設定釘選聊天室的比例是全球最高，因此LINE計劃推出聊天列表的分類功能，讓用戶在聊天列表中根據自己的需求將聊天室分類，更快找到群組或聊天室。

不過，林慶達強調，聊天室列表的分類功能還在測試階段，實際推出時間尚未確定。

LINE貼圖軟體
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