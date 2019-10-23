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Mozilla釋出版號70的全新Firefox瀏覽器 增加暗黑模式、縮減電力損耗

2019-10-23 10:38楊又肇

Mozilla稍早釋出版號70的桌機版Firefox瀏覽器更新，除了換上全新Firefox圖像標誌，更加入全新暗黑模式設定選項。

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同時，針對Mac裝置使用族群，Mozilla也將Firefox瀏覽器中負責網頁內容渲染工作，透過內建於iOS與macOS作業系統的Core Animation完成，藉此降低透過瀏覽器引擎進行渲染造成耗電現象。

若是在Windows PC環境下使用的話，則會藉由Intel處理器的整合式顯示卡進行圖像渲染，藉此同樣降低電力損耗比例。

而此次加入的暗黑顯示模式，則是進一步減少螢幕白色顯示比例，透過減少亮光顯示比例降低整體耗電表現，若是應用在OLED螢幕的話，將能獲得更大電力節省效果。

其他改變部分，則包含換上全新品牌標誌、取消「Quantum」字樣，讓Firefox的火狐形象進一步簡化，但仍保留原本標誌基礎視覺。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

瀏覽器MozillaFirefox

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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