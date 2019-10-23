Mozilla釋出版號70的全新Firefox瀏覽器 增加暗黑模式、縮減電力損耗
Mozilla稍早釋出版號70的桌機版Firefox瀏覽器更新，除了換上全新Firefox圖像標誌，更加入全新暗黑模式設定選項。
同時，針對Mac裝置使用族群，Mozilla也將Firefox瀏覽器中負責網頁內容渲染工作，透過內建於iOS與macOS作業系統的Core Animation完成，藉此降低透過瀏覽器引擎進行渲染造成耗電現象。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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若是在Windows PC環境下使用的話，則會藉由Intel處理器的整合式顯示卡進行圖像渲染，藉此同樣降低電力損耗比例。
而此次加入的暗黑顯示模式，則是進一步減少螢幕白色顯示比例，透過減少亮光顯示比例降低整體耗電表現，若是應用在OLED螢幕的話，將能獲得更大電力節省效果。
其他改變部分，則包含換上全新品牌標誌、取消「Quantum」字樣，讓Firefox的火狐形象進一步簡化，但仍保留原本標誌基礎視覺。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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