蘋果：六款機型再不升級iOS 這些功能將失靈

iPhone 5。歐新社 分享 facebook

不知道現在有多少獺友是使用iPhone 5、iPad (第四代) 甚至是更舊的機種呢？

如果還在使用比較舊款的iPhone或是iPad的獺友要注意一下，蘋果官方前幾天發佈了一則消息，呼籲舊款機種的用戶們應該要在11/3前 (台灣時間11/4早上7點) 將其iOS作業系統更新至較新的版本，否則將會無法正常使用GPS定位系統、裝置顯示的時間及日期可能也會錯亂、連帶著iCloud同步和電子郵件收發等功能也會受到影響，除此之外若未在11/3之前升級，未來這些機種將無法透過Wi-Fi來更新裝置的系統，必須利用有線連結至電腦iTunes或Finder中還原更新

▼下列為蘋果官方公布的六款裝置，及其應該升級的最新版本

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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在這邊也說明一下為何不更新iOS系統GPS就會失靈的原因，主要是因為GPS「計時週期」的關係，它是以每1024週為一個單位來計算，換算一下，如果以一年有50週 (當然不止啦) 來算，大概是每20年就會重新歸零一次。第一次計算是從1980年1月6日正式啟動，直到1999年8月21日重新歸零計算，而今年 (2019) 4月6日則是又一個週期的結束了！

而幾年前所推出的機型其軟體系統版本一定會比較舊，如果不把iOS系統升級到比較新的版本，就很有可能會面臨到無法正常接收到GPS訊號的問題，對此蘋果才會發出提醒。在這邊也提供獺友們檢查的步驟，大家可以到「設定」>「一般」>「關於本機」去查看裝置當前版本是否有更新到官方給予的建議喔！

(新聞來源:Apple、GSMARENA)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》