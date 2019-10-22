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蘋果：六款機型再不升級iOS 這些功能將失靈

2019-10-22 20:54電獺少女

iPhone 5。歐新社
iPhone 5。歐新社
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不知道現在有多少獺友是使用iPhone 5、iPad (第四代) 甚至是更舊的機種呢？

如果還在使用比較舊款的iPhone或是iPad的獺友要注意一下，蘋果官方前幾天發佈了一則消息，呼籲舊款機種的用戶們應該要在11/3前 (台灣時間11/4早上7點) 將其iOS作業系統更新至較新的版本，否則將會無法正常使用GPS定位系統、裝置顯示的時間及日期可能也會錯亂、連帶著iCloud同步和電子郵件收發等功能也會受到影響，除此之外若未在11/3之前升級，未來這些機種將無法透過Wi-Fi來更新裝置的系統，必須利用有線連結至電腦iTunes或Finder中還原更新

▼下列為蘋果官方公布的六款裝置，及其應該升級的最新版本

在這邊也說明一下為何不更新iOS系統GPS就會失靈的原因，主要是因為GPS「計時週期」的關係，它是以每1024週為一個單位來計算，換算一下，如果以一年有50週 (當然不止啦) 來算，大概是每20年就會重新歸零一次。第一次計算是從1980年1月6日正式啟動，直到1999年8月21日重新歸零計算，而今年 (2019) 4月6日則是又一個週期的結束了！

而幾年前所推出的機型其軟體系統版本一定會比較舊，如果不把iOS系統升級到比較新的版本，就很有可能會面臨到無法正常接收到GPS訊號的問題，對此蘋果才會發出提醒。在這邊也提供獺友們檢查的步驟，大家可以到「設定」>「一般」>「關於本機」去查看裝置當前版本是否有更新到官方給予的建議喔！

(新聞來源:AppleGSMARENA)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

電獺少女

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