Microsoft Power Platform教學 彈指間完成所需的自動化程序

分享 facebook 微軟一直致力於商用軟體，同時也不斷解決商用上常會遇到的問題，並且也從單機走向雲端，讓使用者可以無接縫的存取資料，而大家最熟悉的不外乎，就是作業系統與Office，除此之外微軟還推出了另一個，相當棒的服務Power Platform，什麼是Power Platform相信知道的朋友並不多，因此接下來，梅干就來介紹一下，什麼是Power Platform。

其實簡單的來說Power Platform，就是整合了三個功能，一個是Flow自動化流程，而它就有點像是動作記錄的概念，將繁瑣的操作流程記錄下來，之後就會自動依照所設定的程序來執行，且完全無需寫任何的程式，第二個為PowerApps就是可自行開發所需的應用程式，同樣也是透過拖曳的方式就可輕易完成，最後一個則是Power BI視覺化圖表，只需將枯橾的數字匯入後，立即就可產生各式各樣的分析圖表，可供行銷人員進行分享與檢討，而這三個功能當中Microsoft Flow與PowerApps，這二個功能比較吸引梅干，因此接下來梅干就針對Microsoft Flow自動化流程與PowerApps來作介紹。

Power Platform 登入網址：https://portal.office.com

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

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Microsoft Flow 內建流程範本：將OneDrive的檔案同步到Dropbox

當梅干接觸到Microsoft Flow時，第一個想法就是，是否能將OneDrive中的檔案，同步到其它的雲端空間中，由於天下沒有不敗的主機，只有多備份才能確保資料的安全，而在Flow內建的範本中，就已提供了將OneDrive中的檔案複製到Dropbox中，因此接下來梅干就簡單的來示範一下，Flow的概念與操作。

Step1

首先，需登入Office365的管理畫面，接著點一下Flow圖示。

Step2

而Flow已內建許多了自動化流程的範本，因此可透過關鍵字的方式，來進行搜尋，而梅干接下來則是使用「在OneDrive及Dropbox之間複製檔案」的內建範本。

Step3

當選擇完畢後，再分別登入OneDrive與Dropbox帳密。

Step4

登入完成後，前方會出現綠色勾勾，再按下方的「繼續」。

Step5

接著再按「繼續」。

Step6

這時再選擇「來源OneDrive」要複製的目錄位置，如要全部就選擇Root，也就是根目錄的概念。

Step7

目地的部分也是，選擇要存放的資料夾路徑位置。

Step8

都設定好後，再按右上的「測試」。

Step9

接著再按「儲存並測試」。

Step10

當在執行時，上方會出現提示文字。

Step11

接著將要同步的檔案，上傳到OneDrive中。

Step12

當OneDrive資料複製到Dropbox時，在剛的Flow的畫面中，也會出現已成功執行的提示文字。

Step13

這時再到Dropbox來看一下，哈！檔案完整的複製到Dropbox中啦！

Step14

當要看詳盡的記錄時，可到我的流程中，下方則會看到所有的歷史記錄。

Step15

點一下進入後，再點Create file。

Step16

接著在本文下方的輸入框中，就會看到完整的記錄資訊，由於Flow是雲端運行，因此完全無需將電腦一直開著，同時當在執行複製檔案至Dropbox時，也不會影響到自己的網速，真的是超方便又好用。

Microsoft Flow + PowerApps 自建流程範本：打造雲端AI名片管理系統

剛各位對於Flow應該有了基本的認識，接下來梅干再利用它來，客製化一個雲端的名片管理系統，因此需用PowerApps客製化一個名片辨識系統，再透過Flow將PowerApps辨識完畢的名片資料，寫入到雲端的Excel中，且過程中完全不用寫任何的程式，只需透過拖拉就可完成，相當的簡單。

Step17

首先，回到Office 365的管理畫面，選擇PowerApps。

Step18

接著選擇建立空白的應用程式。

Step19

再設定應用程式的名稱，與將樣式設為手機。

Step20

這樣就會進到PowerApps的編輯畫面，是不是很像PowerPoint，接著選擇「插入/AI Builder/名片讀取器」選項。(開啟AI Builder這功能，需要有PowerApps Plan 2 License才可使用，如果是Office 365的朋友，可透過PowerApps中Admin Center -> Environment申請US region試用。)

Step21

接著再依序的插入，一些標籤與文字輸入框。

Step22

而梅干分別建立了，公司名稱、姓名、電話、Email、地址欄位，接著再將這些欄位分別設定，當名片掃描並辨視後，需將資訊寫回欄位中，因此點一下文字框，並在上方的Fx輸入以下的參數作對應。

公司名稱：BusinessCardReader1.CompanyName 姓名：BusinessCardReader1.FirstName&BusinessCardReader1.LastName 電話：BusinessCardReader1.MobilePhone Email：BusinessCardReader1.Email 地址：BusinessCardReader1.AddressCity

Step23

當建立完成後，在輸入框中，會變空白，且沒有出現紅色的叉叉，才表示正確的建立。

Step24

接著再回到Office 365管理畫面，選擇OneDrive，建立雲端Excel，將掃描完的名片資料，儲存到Excel中。

Step25

再點New選擇Excel workbook。

Step26

建立一個Table。

Step27

分別將上方的標頭，改成步驟23，所建立的欄位名稱，完成後, 再將Excel命名為BuinessCardExcel。

Step28

再回到Office365管理畫面，點選Flow。

Step29

接著建立一個自動化流程。

Step30

再按「略過」。

Step31

接著將此流程命名為BusinessCardFlow，再點PowerApps選項。

Step32

再按「新步驟」。

Step33

選擇「Excel Online (Business)」選項。

Step34

再選擇「Add a row into a table」，將PowerApps 中所建立的名片掃描後的資料，自動新增到Excel欄位表中。

Step35

接著再從後方的下拉選單中，選擇剛所建立的Excel表單位置與檔案。

Step36

選擇完畢後，再資料表欄位中，選擇步驟26，所建立的表格名稱為Table1。

Step37

這時下方就會跑出剛所建立的表格欄位標頭。

Step38

點一下後，再對應到步驟22，所建立的欄位名稱。

Step39

依續的完成所有欄位的對應，而這意思就是說，當PowerApps所產生的欄位資料，會自動對應，並寫入Excel表中。

Step40

剛剛把所有的資料都串接完畢後，接下來需要有個觸發鈕，來將PowerApps中的資料，送到Excel中，因此回到PowerApps，新增一個按鈕，並到動作頁籤，選擇Flows。

Step41

接著再選擇，剛所建立的Flow名稱BusinessCardFlow。

Step42

這時上方的Fx就會出現BusinessCardFlow.Run(。

Step43

接著依序的輸入，每欄位名稱加.Text。

Step44

都設定好後，再按右上的播放鈕，進行測試。

Step45

接著點一下掃描名片鈕，再選擇已建立好的名片圖檔。

Step46

這時就會開始進行辨視。

Step47

由於此次體驗的微軟預先設定的程式環境是以英文辨識為主，所以僅能讀取部分資訊。如在前期設定時改以中文辨識，就可完整辨識中文名片，省去後續的手動輸入的程序。

Step48

接著再自行手動將資料補齊。

Step49

再按下送出鈕後，上方會看到點點在移動，當消失後，就表示已將資料送到Excel中。

Step50

接著再到剛所建立的Excel表單來檢查一下，哈～資料成功的寫入啦！說真的有了Flow這個自動化流程，真的很方便，當遇到內建的範本沒有時，只要花點時間客製化一下，就可搞定，且所有的過程中，完全無需寫任何的Code，只要把流程跟架構弄清楚後，就能快速的打造出自己專屬的自動化流程程序，真是超方便的啦！

以上透過名片掃描器的應用作為示範，讓各位可以快速的了解整個客製化的流程，而Power Platform是一個能根據企業需求客製化解決方案的軟體平台。並依照團隊的需求，開發出團隊專屬的app，並以圖表呈現數據，與自訂自己的智慧工作術，因此完全不限產業、不限職業皆能使用，相當的彈性！

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》