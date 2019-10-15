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新版macOS Catalina許多App無法運作？原因在於全面升級64位元架構

2019-10-15 08:30楊又肇

蘋果在上週正式釋出新版macOS 10.15 Catalina，由於全面採用64位元架構設計，使得許多僅以32位元架構設計的應用程式便無法順利在新版作業系統環境下運作。而依照目前蘋果在macOS 10.15 Catalina內的文件內容顯示，目前有多款應用程式確定無法與新版作業系統相容，其中包含經常被人用來下載檔案的Transmit，以及舊版Parallels、VMWare Fusion與Creative Cloud等。

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macOS 10.15 Catalina是蘋果最後一款全面轉向64位元架構設計的作業系統，相比過往以32位元架構設計形式，64位元架構的應用程式由於可以取用更多記憶體容量等資源，因此在整體運算效率、電力損耗等表現相對較好。

而全面轉向64位元架構設計，有一部分預期也是為了配合macOS 10.15 Catalina新增加的Mac Catalyst設計，讓開發者能透過蘋果提供資源，更快將iPad上的App與服務內容移植到macOS作業系統使用，藉此增加應用服務使用率，同時對蘋果而言也能增加Mac裝置的可用性。

依照開發者從macOS 10.15 Catalina存放在IncompatibleAppsList.bundle文件內容中的列表顯示，macOS 10.15 Catalina會在安裝之後，確認使用者在Mac裝置內安裝應用程式相容情況，並且會建立一組列表，藉此告知使用者哪些應用程式無法相容運作。

對於近幾年才開始接觸Mac的使用者，或許實際影響並不大，畢竟蘋果在近幾年陸續要求開發者以64位元以上架構打造應用程式，因此除了先前僅以32位元架構設計的應用程式會有相容問題，目前透過Mac App Store下載的應用程式基本上都不會有執行相容問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

macOS蘋果作業系統

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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